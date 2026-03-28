Rijeka zabila sedam golova Dinamu i nakon povijesnog preokreta osvojila Kup Hrvatske

U atmosferi kakva se rijetko viđa, pred više od 3.500 gledatelja u do posljednjeg mjesta ispunjenoj Dvorani mladosti, Rijeka je od prve sekunde krenula po čudo. Nošeni frenetičnim navijanjem, nametnuli su ritam koji Dinamo jednostavno nije mogao pratiti. Već u šestoj minuti, nakon velikog pritiska Tea Turka na vratara gostiju Antu Piplicu, lopta dolazi do Đorđa Rosića koji na prazan gol zabija za 1:0 i erupciju oduševljenja na Trsatu. Samo tri minute kasnije, junak večeri Elvir Husarić presjekao je loptu na svojoj polovici, sjurio se prema golu i udarcem "špicom" povisio na 2:0, čime je prednost Dinama iz prve utakmice već do poluvremena bila opasno ugrožena.

Gosti iz Zagreba djelovali su potpuno izgubljeno pod silovitim naletima domaćina, koji su do odmora imali čak 23 udarca prema golu. Iako je vratar Piplica s nekoliko sjajnih obrana spašavao svoju momčad težeg potopa u prvom dijelu, bilo je jasno da se Dinamova prednost topi iz minute u minutu. Riječani su igrali s nevjerojatnim srcem i željom, a gosti su jedinu pravu priliku propustili kada je Adnan Kalajdžić u 16. minuti umjesto prazne mreže pogodio vratnicu, potvrđujući staro pravilo da sreća prati hrabre.

Nastavak je donio potpunu eksploziju Rijeke. U 27. minuti, nakon kornera Tea Turka, Đorđe Rosić bježi svom čuvaru i pogađa za 3:0, čime je ukupan rezultat poravnat na 4:4, a dvorana je proključala. Ključni trenuci uslijedili su oko 30. minute. Prvo je Elvir Husarić s dva pogotka u razmaku od samo 40-ak sekundi, nakon sjajne asistencije Rafinhe i jedne duge lopte vratara Saafa, doveo Rijeku do nevjerojatnih 5:0 i potpunog preokreta. Iako je Filip Novak samo nekoliko sekundi kasnije petom smanjio na 5:1 i vratio tračak nade Dinamu, bio je to tek kratkotrajni bljesak.

Sve nade Zagrepčana ugašene su u 36. minuti kada je Mateo Mužar kao zadnji igrač srušio Rosića i zaradio izravni crveni karton, ostavivši svoju momčad na cjedilu. S igračem više, Rijeka je rutinski privela utakmicu kraju. Pobjedu je s dva pogotka potvrdio kapetan Luka Suton, prvo za 6:1, a zatim i 39 sekundi prije kraja u prazan gol za konačnih, nevjerojatnih 7:1. Zvuk sirene označio je početak velikog slavlja na parketu i tribinama, slavlja kojim je Rijeka, vodeća momčad prvenstva, osvojila svoj prvi trofej i najavila pohod na dvostruku krunu. Ova večer dugo će se pamtiti na Kvarneru.