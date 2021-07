Što se događa na OI? 'Seksali smo se u četvero usred sela, potrošile smo sve kondome'

Olimpijske igre često najveći su trenutak karijere za vrhunske sportaše. No, za brojne sportašice i sportaše koji dođu u olimpijsko selo, to je natjecanje više izlet, druženje i zabava. Na Olimpijskim igrama u Tokiju nastupit će oko 11,500 sportaša i jasno je da mnogi od njih neće doći ni blizu postolja i medalja.

A što se onda događa u olimpijskom selu ispričali su sami sportaši.

- Svi smo se tamo došli natjecati, to nije sporno. Prvi tjedan smo svi usredotočeni na ostvarivanje dobrog rezultata, a drugi tjedan Igara sve postaje zanimljivije. Tada imamo više slobodnog vremena i tada počinje zabava. Uglavnom to počinje tako da sportaši razmjenjuju brojeve telefona, profile na društvenim mrežama - rekao je neimenovani sportaš nakon Olimpijskih igara u Londonu 2012. godine te ispričao svoje iskustvo.

- Družili smo se s ukrajinskim sportašicama i one su htjele da ih izvedemo van, negdje u Londonu. Izašli smo s njima, napili se, a po povratku u selo zvali smo ih u našu sobu. Odjednom je sve postalo napeto, počeli smo se ljubiti, a na kraju je sve završilo seksom u četvero. Jedna od Ukrajinki točno je znala što radi, nije joj bilo prvi puta. Iste večeri smo mogli i s Amerikankama završiti, zvale su nas i one u svoju sobu, ali to nam se nije činilo pošteno - rekao je britanski olimpijac.

Istaknuo je kako oni nisu izolirani slučaj, da toga ima na svakom koraku.

- Uvjeren sam da svaki sportaš može svaku večer naći neku sportašicu i seksati se. Oni odvažniji čak tvrde da svaku večer mogu završiti u krevetu sa sportašicom iz neke druge zemlje.

Otkrio je i tko najviše flertuje.

- Svakako su to sportaši iz Amerike, zatim slijede oni iz istočne Europe - zaključio je.

A slično je govorila i američka nogometašica Hope Solo.

- Puno sportaša seksa se na Olimpijskim igrama. Kada se prisjetim samo Pekinga... Seksali su se na otvorenom, na travi, među zgradama... Svugdje - rekla je ova nekadašnja vratarka.

A kada su se 2016. godine Olimpijske igre održavale u Brazilu, 12.000 noćnih dama Rio de Janeira su s dolaskom prvih olimpijaca proglasile početak sezone lova.

- Toliko je ljudi došlo u moj grad da bi osvajali olimpijske medalje... I ja lovim svoje “medalje”. Znam svoj cilj: hoću biti olimpijska pobjednica u svom poslu! Iako, moram priznati, posla je dosta - rekla je tada jedna "prijateljica noći".

I paragvajska bacačica koplja Leryn Franco (na fotografiji), koja se kasnije posvetila manekenstvu, otkrila je škakljive detalje s Olimpijskih igara.

- Svašta sam vidjela i doživjela na Olimpijskim igrama. Moje kolegice imale su mnogo kondoma i jedva su čekale da završe natjecanja. Nitko od njih nije razmišljao o rezultatima. I ja sam potrošila sve kondome, jer sam tada bila u vezi s dečkom iz reprezentacije - rekla je lijepa atletičarka, koja je 2006. izabrana za prvu pratilju Miss Paragvaja.

Brazilska skakačica Ingrid de Oliveira priznala da se seksala s kajakašem Pedrom Goncalvesom u sobi koju je dijelila s partnericom Olimpijskim igrama u Riju 2016. godine.

- Susreli smo se na Olimpijskim igrama u Riju i poželjeli nešto više. I da, zamolila sam cimericu uoči ceremonije otvaranja Igara da mi malo prepusti sobu kako bih se mogla s njime zabaviti. Ali ako mislite da sam bila jedina koja se seksala na Olimpijskim igrama, varate se. I mnogi drugi su se seksali. Bolt je u sobe dovodio djevojke bez akreditacija. A mnogi su otvarali profile na Tinderu samo kako bi mogli međusobno flertati. Trebali ste vidjeti broj kondoma u olimpijskom selu - ispričala je.

Ove će godine Japanci podijeliti 160,000 kondoma, no situacija s nesretnim koronavirusom sve je zakomplicirala. Organizatori kažu da su kondomi zapravo suveniri za ponijeti kući i da sportaši moraju "izbjegavati nepotrebne oblike" kontakta. Predviđene su i kazne koje uključuju diskvalifikaciju ili čak deportaciju iz Japana. No, hoće li se natjecatelji držati tih naputaka?

