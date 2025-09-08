Naši Portali
MAKSIMIRSKI JELOVNIK

Što jedu nogometaši Dinama? Novo pojačanje otkrilo tajne iz kuhinje plavih

screenshot Facebook
VL
Autor
vecernji.hr
08.09.2025.
u 15:35

Čime će se igrači počastiti ako Dinamo osvoji naslov prvaka? "E to ne znam, ali bit će veliko i dobro"

Dio nogometaša Dinama protekle subote družio se s navijačima na već tradicionalnom "Dinamovu" koje je sada stiglo u centar grada. Plava obitelj provela je subotu na Strossmayerovu trgu gdje su igrači prve momčadi čak tri puta tijekom dana dolazili pozdraviti navijače. Bilo je svakojakih zanimljivosti, od malonogometnog turnira, fan zone, aktivnosti za djecu i mlade, ali i gastronomskih užitaka.

Tako je Miha Zajc, novo Dinamovo pojačanje, otkrio što se jede u Dinamu. Slovenski vezni igrač uputio nas je u male tajne kuhinje na Maksimiru.

- Manje, više samo zdravu hranu. Rižu, piletinu, povrće i tako.

U slobodno vrijeme, kaže on, voli pojesti i nešto drugo.

- U slobodno vrijeme volim pastu, rižu, pizzu. Najdraža hrana? Volim sushi, tako da i to ponekad pojedem.

Posebne fešte dugo se pamte, a čime bi se Zajc počastio da s Dinamom osvoji titulu prvaka?

- E to još ne znam, ali bit će veliko i dobro - nasmijao se simpatični Slovenac u kratkom razgovoru za Gostionu poznatog tiktokera i food influencera Slavena Kneževića.
