Luka Modrić dobio ozbiljno upozorenje: 'Taj luđak će mu to napraviti, sto posto...'

Luka Modrić stigao je u redove Milana ovog ljeta i u 41. godini života ekspresno pokazao da su godine za njega samo broj. Odmah je impresionirao sve, postao "svjetionik" momčadi i ključna karika u veznom redu Rossonera. Već u prvim tjednima dokazao je svoju vrijednost, zabivši pobjednički pogodak protiv Bologne te upisavši asistenciju u gostujućoj pobjedi kod Leccea. Pohvale stižu sa svih strana, od suigrača i legendi do samog trenera Allegrija koji ga je nazvao "izvanrednim igračem i poniznim vođom". No, dok navijači uživaju u Lukinoj magiji, iz Italije stižu uznemirujuće prognoze čovjeka poznatog po tome da nema dlake na jeziku – Antonija Cassana.

Bivši napadač brojnih europskih velikana, koji se ne prestaje diviti Modriću, istovremeno je uvjeren da će ga "genijalac i luđak" s klupe, kako naziva Allegrija, kad-tad izbaciti iz početne postave. Cassano tvrdi da Allegri jednostavno ne preferira takav profil igrača, bez obzira na njihovu genijalnost, te da bi se povijest mogla ponoviti. "Sjetite se što se dogodilo s Pirlom. Za mene je Modrić nezamjenjiv i trebao bi uvijek igrati, ali u Allegrijevoj glavi sve se može promijeniti. Pazite što vam govorim", poručio je Cassano, aludirajući na situaciju iz 2011. godine kada je Andrea Pirlo napustio Milan nakon što se više nije uklapao u Allegrijeve planove. Cassano smatra da, dugoročno gledano, ne bi bilo iznenađenje da Modrić završi na klupi, unatoč tome što je već sada pokazao da je klasa za sebe i u Serie A.

Cassano svoju tezu dodatno potkrepljuje transferom Adriena Rabiota, francuskog veznjaka koji je posljednjeg dana prijelaznog roka stigao u Milan. Prema njegovim riječima, Allegri ima ogroman utjecaj na transfer politiku kluba, a upravo je on inzistirao na dolasku Rabiota, igrača čiji se profil savršeno uklapa u njegovu taktičku filozofiju. To, prema Cassanovom mišljenju, znači samo jedno – da će Francuz vjerojatno imati prednost ispred hrvatske legende i da Lukino mjesto u prvih jedanaest više nije tako sigurno kao što se čini.

Unatoč tmurnoj prognozi, Antonio Cassano ne skriva fascinaciju Lukom Modrićem, kojeg smatra jednim od pet najboljih veznih igrača u povijesti nogometa. "Nadam se da taj genijalac i luđak na klupi neće izmisliti ništa čudno i da će ga uvijek pustiti da igra, jer igrač ovog kalibra čini razliku čak i kada samo hoda. Za mene bi se postava Milana trebala sastojati od Modrića plus deset drugih igrača", izjavio je Cassano, priznavši kako mu je žao što je takav majstor tek u sutonu karijere stigao u talijansku ligu. Posebno ga je, kaže, impresionirala Lukina fizička sprema i kilometri koje je pretrčao protiv Bologne.