Stipe Miočić je ponosan Hrvat: Ovim potezom oduševio je obožavatelje

- Roditelji su me tako odgajali da se ponosim što sam podrijetlom Hrvat. Ističem to često, no novi UFC-ov sponzorski ugovor s Reebokom ne dopušta mi da nosim šorc s hrvatskim kvadratićima kao što sam to prije činio - rekao je u kolovozu ove godine Stipe Miočić, 37-godišnji američki Hrvat iz Clevelanda.

Sada je još jednom ponosno istaknuo svoje podrijetlo izloživši hrvatsku zastavu uz američku, a mnogi su mu u komentarima izrazili podršku i divljenje na tom potezu.

Stipe je time reklamirao jednu tvrtku iz Ohia, no to nije umanjilo reakciju njegovih obožavatelja na još jedno ponosno isticanje korijena.

Mama i tata Miočić nisu dugo živjeli zajedno, no to se nije odrazilo na Stipin odgoj.

- Stipe je imao dvije i pol godine kada smo se mi rastali pa je ostao živjeti s mamom i ona je bila više oko njega nego ja. No, Kathy je uvijek bila fer i kada god sam poželio biti sa Stipom, ona bi mi to dopustila. Tako smo vikendom išli na utakmice, na Stipine hrvačke mečeve i slično - kaže tata Bojan.

Otac i sin uvijek se čuju na dan borbe i neposredno nakon borbe, a Stipe se javi i majci koja ne može gledati njegove borbe pa svaki put u strahu iščekuje njegov telefonski poziv.

Ili joj netko drugi javi ishod.

- Kada se borim, mama obično ode izvan grada, u naš ljetnikovac, i čeka da je nazovem. A ja je uvijek i nazovem, bez obzira na ishod borbe, da se uvjeri da sam dobro - rekao je Stipe.