IZBORNIK ZAGLAVIO

Irak od Fife traži odgodu interkontinentalnih kvalifikacija za SP zbog ratnih sukoba na Bliskom istoku

Inaugural meeting of the Board of Peace, in Washington
KEVIN LAMARQUE/REUTERS
VL
Autor
Hina
09.03.2026.
u 14:45

Irački nogometni savez zabrinut je da neće moći na vrijeme dovesti igrače i trenerski stožer u Meksiko, budući da je irački zračni prostor zatvoren 28. veljače zbog sukoba na Bliskom istoku, piše britanski Guardian

Izbornik iračke nogometne reprezentacije, Australac Graham Arnold, zatražio je od FIFA-e odgodu međukontinentalnih kvalifikacijskih utakmica za Svjetsko prvenstvo. 

Irački nogometni savez zabrinut je da neće moći na vrijeme dovesti igrače i trenerski stožer u Meksiko, budući da je irački zračni prostor zatvoren 28. veljače zbog sukoba na Bliskom istoku, piše britanski Guardian.
Guardian je prošli tjedan otkrio da je doigravanje protiv Bolivije ili Surinama, koje bi se trebalo održati u Monterreyu 31. ožujka, upitno nakon što je iračko Ministarstvo prometa obavijestilo Irački nogometni savez da će zračni prostor zemlje ostati zatvoren tijekom cijelog rata.Oko polovice iračke reprezentacije nalazi se u Bagdadu i ne može putovati dok je australski izbornik Graham Arnold zaglavio u Dubaiju.

62-godišnji Arnold, koji je preuzeo dužnost izbornika u svibnju prošle godine, rekao je da bi pozivanje igrača koji zarađuju za život samo u inozemstvu značajno smanjilo šanse Iraka za drugi nastup na Svjetskom prvenstvu. Na Svjetskom prvenstvu Irak je igrao samo 1986. godine.

"Ovo ne bi bila naša najbolja momčad, ali trebaju nam svi najbolji igrači za najveću utakmicu u posljednjih 40 godina.Činjenica je da se nismo kvalificirali za Svjetsko prvenstvo 40 godina, i to je glavni razlog zašto sam prihvatio ovaj posao. Ali u ovom trenutku, s zatvorenim zračnim lukama, stvarno pokušavamo pronaći alternative“, dodao je Arnold.

Iračani će se 31. ožujka u finalu u Guadeloupeu u Meksiku suočiti s pobjednikom utakmice između Bolivije i Surinama za mjesto na Svjetskom prvenstvu. Ukoliko pobijede, Iračani će igrati u skupini I s Francuskom, Senegalom i Norveškom.

Na drugom turniru u Zapopanu u Meksiku sudjelovat će Nova Kaledonija, Jamajka i DR Kongo. Najbolja momčad tog turnira će zatim u drugoj polovici lipnja igrati protiv Portugala, Uzbekistana i Kolumbije u skupini K.

Svjetsko prvenstvo domaćini će biti Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada od 11. lipnja do 19. srpnja.

nogomet SP 2026. Irak Iran

Čini se da već imate pristup!