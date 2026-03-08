Naši Portali
POGAĐA JEDNU OD 20 000 OSOBA

Poznati domaći voditelj bori se s rijetkim genetskim poremećajem, ostalo mu je manje od 20 posto vida

Mario Lipovšek Battifiaca Puležankama je dijelio ruže u ime radio Istre
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
1/15
VL
Autor
Vecernji.hr
08.03.2026.
u 18:00

Poznati voditelj i komičar Mario Lipovšek Battifiaca godinama nasmijava publiku, no iza njegova osmijeha krije se cjeloživotna borba s rijetkim poremećajem koji mu je drastično oštetio vid

Omiljeni riječki voditelj, glazbenik i komičar Mario Lipovšek Battifiaca snimljen je kako Puležankama dijeli ruže u ime radio Istre ususret Danu žena koji se slavi nadolazećeg vikenda. Bio je to rijedak prizor u javnosti voditelja poznatog po zaraznoj energiji i humoru, ali i cjeloživotnoj borbi s albinizmom. Riječ je o rijetkom genetskom poremećaju koji pogađa jednu od 20 000 osoba, a najveći izazov s kojim se nosi jest teška slabovidnost.

- Ono što me najviše muči je to što uz albinizam ide i slabovidnost. U svom poslu moram puno više toga naučiti napamet jer si ne mogu pomoći šalabahterom. Meni je još ostalo manje od 20 posto vida - ispričao je Mario u intervjuu za Story prije nekoliko godina. Unatoč ograničenjima, Battifiaca je razvio druge vještine do savršenstva. Dok mu za čitanje sitnih slova trebaju povećala, sluh i pamćenje postali su njegovi glavni alati u svakodnevnom i poslovnom životu.

Mario Lipovšek Battifiaca Puležankama je dijelio ruže u ime radio Istre
04.03.2026. Pula - Mario Lipovsek Battifiaca pulezankama je djelio ruze u ime radio Istre. Photo: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- Zato čujem predobro i pamtim glasove, jednom kad čujem osobu, odmah je zapamtim. Druga stvar je to što ne mogu na sunce, tako da ima to svojih minusa - otkrio je voditelj, naglašavajući i drugu veliku posljedicu nedostatka melanina, zbog koje mora izbjegavati sunce.

FOTO Proglašena je najljepšom Hrvaticom svih vremena! Udala se za našeg reprezentativca, imaju troje djece i žive bajku
Mario Lipovšek Battifiaca Puležankama je dijelio ruže u ime radio Istre
1/51

Njegovo stanje ostavilo je dubok trag i na odrastanju. Ipak, teška iskustva s vršnjačkim zadirkivanjem pretvorio je u snagu i izgradio jedinstven obrambeni mehanizam. - Djeca znaju biti vrlo okrutna, no pozitivna strana je što te nauči kako reagirati na neke prozivke, ismijavanja, a i ranije očvrsneš nego ostali - zaključio je Battifiaca.

Podsjetimo, ususret dodjeli Večernjakove ruže prisjećamo se 2022. godine, kada su slušatelji i čitatelji Večernjeg lista odlučili da nagradu za radijsku osobu godine osvaja upravo Mario Lipovšek Battifiaca s Radio Istre. Njemu su nagradu uručili prezenteri, hrvatski chefovi Stjepan Vukadin i Damir Tomljanović. 

Ključne riječi
HRT mario lipovšek battifiaca voditelj albinizam showbiz

