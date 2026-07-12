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REAKCIJE IZBORNIKA

Scaloni potpuno iskren nakon prolaska u polufinale: 'Imali smo i sreće'

FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Argentina v Switzerland
Lee Smith/REUTERS
VL
Autor
Hina
12.07.2026.
u 09:20

"Uvijek prolazimo sve i svašta, ali pronađemo put do pobjede. Guramo svi zajedno, vjerujemo u sebe. Imali smo igrača više, ali stvari na terenu nisu bile lake za nas"

Izjave nakon četvrtfinalnog susreta na Svjetskom nogometnom  prvenstvu u kojem je Argentina bila bolja od Švicarske s 3-1 nakon produžetaka.

Lionel Scaloni, izbornik Argentine:

„Znali smo da su Švicarci fizički vrlo jaki i puno smo patili u ovom susretu. Švicarska nas je dovela pred velike poteškoće, ali mi moramo igrati bolje. Imali smo i sreće. Iskoristili smo igrača više i od tog trenutka smo puno žešće napadali. Ostvarili smo novi sjajan rezultat ulaskom u polufinale, ali neke stvari u igri moramo poboljšati“.

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Julian Alvarez, argentinski strijelac za 2-1:

„Prije svega sam jako sretan. Sve su utakmice na Svjetskom prvenstvu u nokaut fazi teške. Uvijek prolazimo sve i svašta, ali pronađemo put do pobjede. Guramo svi zajedno, vjerujemo u sebe. Imali smo igrača više, ali stvari na terenu nisu bile lake za nas. Pokušavali smo do kraja i uspjeli. Imamo još dva susreta i nastavit ćemo davati sve od sebe“.

Murat Yakin, izbornik Švicarske:

„Nikako ne mogu prihvatiti drugi žuti karton koji je dobio Embolo. Nije bilo nikakvog razloga za to. U pitanju je bila potpuno bezopasna situacija. Kažnjeni smo zbog pravila koje je neprihvatljivo. Boli me ta odluka koji je odlučila pobjednika. U tom trenutku smo bili uništeni, naša je igra time bila uništena. Ostaje nam jedino da to prihvatimo i idemo dalje“.
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Švicarska nogometna reprezentacija SP 2026. argentinska nogometna reprezentacija Lionel Scaloni

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