Stipe Miočić doživio tešku ozljedu nakon nokauta? Strahuje se da su stradali unutarnji organi

NAKON VELIKE BORBE

VIDEO Jones o Miočiću: 'Stipe je noćna mora! Osjetio sam da me može nokautirati'

"Nikad nisam vidio tako nešto. Pogodio bi ga, a on kao da ništa nije osjećao. Nije uopće reagirao. Jednostavno može podnositi udarce. Znao sam da ću moći do pobjede samo tijelom i prebacio sam se na to", rekao je Jones