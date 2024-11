Jones: Ovo je bila najveća noć moje karijere, pred Trumpom sam plesao njegov ples

Neposredno nakon što je izgubio od Jona Jonesa, još u kavezu, Stipe Miočić objavio je kraj jedne velike karijere. Nažalost, ona je završila s dva uzastopna poraza (Ngannou, Jones) pa američki Hrvat nije došao u situaciju da se povuče, s pobjedom, kada je na vrhu.

No, to njegovu veličinu umanjiti neće jer valja znati da je ovu borbu odradio nakon troipolgodišnje pauze i to s 42 godine na leđima. A zakoni prirode ipak čine svoje baš kao i borbena zahrđalost koja se u ovoj borbi osjetila.

U tim godinama biti bez tri i pol godine bez borbe nešto je nenadoknadivo. Vidjelo se to i po tome kako je Stipe neuspješno pokušavao ostvariti distancu s koje bi bio opasan. Ovako je promašivao i ljevicom i desnicom jer mu je reaktivni Jones uspijevao biti, većinom, izvan domašaja.

U ovoj borbi vidjela se ogromna razlika u "naoružanju". I dok se Jones služio svim mogućim tehnikama (direkti, prednji i stražnji kružni udarci nogom, koljena, lakat...), Stipe se uzdao u svoje najjače oružje - desnicu u junaka - no protiv vrlo pokretljive mete na to se nije uspio namjestiti.

I baš kada se činilo da je Stipe uspostavio neku ravnotežu u kavezu, Jones ga je pogodio stražnjim kružnim udarcem nogom u visini lijevog bubrega. A to je Miočića izdušilo toliko da su Jonesu trebala još samo dva-tri udarca, srećom ne posve precizna, da potvrdi dominaciju i natjera suca Herba Deana da prekine borbu. Na žalost Stipinu ali i svih onih koji su ga došli podržati a od poznatih hrvatskih sportaša to su bili NBA košarkaš Bojan Bogdanović, bivši tenisač Mario Ančić, veslač Ante Kušurin, bivši rukometaš Mirza Džomba.

No, ispalo je na kraju da su kladioničari bili u pravu kada su Stipi davali male izglede. Nismo u to htjeli vjerovati no ispalo je kao onomad u Barceloni, prije 22 godine, u olimpijskom finalu košarkaša SAD-a i Hrvatske. A zašto je tome bilo tako pojasnio je predsjednik UFC-a Dana White:

- Jon Jones je najbolji borac koji se ikad borio od kada se dokumentiraju borbe pojedinaca, valjda još od vremena Rimskog carstva.

Hoće li se štovatelji Muhammada Alija s ovim složiti ne znamo ali znamo da je u pitanju borac nevjerojatnog arsenala i iznimne borilačke inteligencije. A njemu se, ktome, ostvario idealni scenarij. Nakon što je pokorio polutešku kategoriju, pobijedio je i najvećeg teškaša svih vremena i tako sebi osigurao taj epitet. Doduše, po našem mišljenju za takvo što će morati odraditi još pokoju obranu teškaškog naslova a prvi u redu će biti ili uznapredovali teškaš Tom Aspinall ili pak kralj poluteške Alex Pereira.

- Ja se želim boriti s Pereirom i ako me UFC želi zadržati neka mi ispune tu želju - kazao je Jones na presici na kojoj je biranim riječima pričao o Stipi Miočiću.

- Stipe je nevjerojatan borac. On je "noćna mora". Ja ga udarim a on ne pokazuje nikakvu reakciju. Nakon što sam vidio da na udarce u glavu ne reagira shvatio sam da ću morati napadati više njegovo tijelo i da ga jedino tako mogu pobijediti prekidom. A pobijediti ga na taj način bilo je veliko zadovoljstvo baš kao i to što sam u tome uspio pred predsjednikom Trumpom pred kojim sam otplesao i njegov ples. Bila je to najvažnija noć moje karijere.

Završavajući presicu, a bilo je to u četiri sata ujutro po newyorškom vremenu, Jones je imao potrebu reći još i ovo:

- Premda ga u priči oko ove borbe nisam volio, u ime svega onoga što je učinio u karijeri i koliko je velik borac bio, ali i zbog posla vatrogasca kojeg radi, moram reći da ga iznimno poštujem, njega, njegov tim i njegovu obitelj. Bog ih blagoslovio.

Stipe nažalost na presicu nije došao no bilo ga je i razumjeti. Ionako je sve rekao u kavezu:

- Gotovo je. Više se neću boriti.