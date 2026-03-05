Zelenski u panici: Ako rat s Iranom potraje, ostat ćemo bez ključnih raketa

Trilateralni mirovni pregovori između Ukrajine, Rusije i SAD-a su na čekanju zbog rata između Washingtona i Teherana, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski. „Nastavljamo komunicirati sa Sjedinjenim Državama praktički svakodnevno. Zasad, zbog situacije s Iranom, još nisu stigli potrebni signali za trilateralni sastanak“, rekao je u svom redovnom obraćanju. Američki napori za posredovanje u postizanju mirovnog sporazuma između Ukrajine i Rusije intenzivirali su se tijekom zime, a usporili su posljednjih tjedana. „Čim nam sigurnosna situacija i širi politički kontekst dopuste nastavak trilateralnog diplomatskog rada, to će biti učinjeno. Ukrajina je spremna za to“, rekao je Zelenski.