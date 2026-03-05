Naši Portali
BLISKI ISTOK PROBLEM I ZA UKRAJINU

Zelenski u panici: Ako rat s Iranom potraje, ostat ćemo bez ključnih raketa

Autor
Danijel Prerad
05.03.2026.
u 23:00

Ukrajinski predsjednik rekao je da je razgovarao s čelnicima Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Jordana i Bahreina te da se priprema za razgovore s vodstvom Kuvajta

Trilateralni mirovni pregovori između Ukrajine, Rusije i SAD-a su na čekanju zbog rata između Washingtona i Teherana, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski. „Nastavljamo komunicirati sa Sjedinjenim Državama praktički svakodnevno. Zasad, zbog situacije s Iranom, još nisu stigli potrebni signali za trilateralni sastanak“, rekao je u svom redovnom obraćanju. Američki napori za posredovanje u postizanju mirovnog sporazuma između Ukrajine i Rusije intenzivirali su se tijekom zime, a usporili su posljednjih tjedana. „Čim nam sigurnosna situacija i širi politički kontekst dopuste nastavak trilateralnog diplomatskog rada, to će biti učinjeno. Ukrajina je spremna za to“, rekao je Zelenski.

Ključne riječi
napad na Iran Iran SAD rat u Ukrajini Ukrajina

Avatar Ležeći Policajac
Ležeći Policajac
23:22 05.03.2026.

Je li ovo dobra, ili loša vijest? Pitam za moju Donbas Babushku?

Avatar Le-Freak
Le-Freak
23:17 05.03.2026.

U "panici"? Recimo da je u brigi i sa pravom. "Panika" je nesto sasvim drugo to su komse imale 95.

ST
stomiovotreba
23:05 05.03.2026.

Dvije grupe pravoslavnih Slavena se tuku za komad zemlje. Zasto bi se mi zbog toga uzbudjivali?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

