POVRATAK U HRVATSKU

S djecom se vratio iz Dubaija: 'Subota i nedjelja su bili najgori. Najveća je panika bila kad su stizali alarmi'

Hrvatski državljani iz Ujedinjenih Arapskih Emiratima sletili su u Zračnu luku u Zagrebu
Autori: Robert Jurišić, Hina
06.03.2026.
u 06:51

Zrakoplov Croatia Airlinesa sa 157 hrvatskih državljana koji su zapeli u Dubaiju zbog rata na Bliskom istoku, sletio je u petak rano ujutro u Zagreb. Zrakoplov je poletio iz Dubaija prema Zagrebu sa stajanjem u Heraklionu zbog punjenja goriva, a na letu prioritet su imale najranjivije skupine - djeca, bolesne osobe, trudnice i članovi njihovih obitelji.

Skupina hrvatskih državljana sletjela je danas u noći u Zagreb. Oni su zrakoplovom Croatia Airlinesa poletjeli iz Dubaija gotovo sat i pol kasnije od planiranog. Među njima je bio i Dino Prskalo, otac dvoje djece. Opisao je kako su izgledali dani neizvjesnosti u državi koja se našla između dvije vatre.

- Tu smo i nitko sretniji od nas. Da, bili smo s dvoje male djece. Subota i nedjelja su bili najgori. Najgore je bilo kad su počeli alarmi stizati na mobitele i tad je bila najveća panika, a od ponedjeljka je krenula priča kako se vratiti. Svaki dan su nam po dva leta otkazana, sve dok se nije pojavio vladin let s kojim smo na kraju sretno došli - kazao je Prskalo.

Dodao je kako je nakon dva dana panike bilo dosta lakše. - Imali smo dojam da ljudi tamo vjeruju svojoj Vladi, onda smo se i mi opustili, više je postojao logistički problem nego sigurnost - rekao je. Zahvalio se Vladi jer bi u protivnom doma došli tek sredinom idućeg tjedna jer su druge kompanije odgodile svoje letove. - Osjećaj je super, malo je hladno. Svi smo presretni što se napokon vraćamo u neku rutinu - rekao je Prskalo.

Vraćeno 157 hrvatskih državljana

Zrakoplov Croatia Airlinesa sa 157 hrvatskih državljana koji su zapeli u Dubaiju zbog rata na Bliskom istoku, sletio je u petak rano ujutro u Zagreb. Zrakoplov je poletio iz Dubaija prema Zagrebu sa stajanjem u Heraklionu zbog punjenja goriva, a na letu prioritet su imale najranjivije skupine - djeca, bolesne osobe, trudnice i članovi njihovih obitelji. Vlada i MVEP spremni su, ovisno o razvoju situacije i potrebama na terenu, narednih dana uputiti još tri zrakoplova iz Hrvatske kao dodatnu mogućnost repatrijacije hrvatskih državljana. 

Prvi hrvatski državljani iz Dubaija stigli su u Zagreb već u četvrtak poslijepodne zrakoplovom lokalnog prijevoznika. Tim je letom omogućen povratak 39 hrvatskih državljana, a na letu je bilo i 13 Nepalaca, 11 Nijemaca, po devet Rumunja i Poljaka, po četvero državljana Bosne i Hercegovine, Austrije, Srbije i Indije, po troje državljana iz Slovenije, Australije i Ujedinjene Kraljevine te po dva državljana Francuske i Sjedinjenih Država. 

Hrvatski državljani iz Ujedinjenih Arapskih Emiratima sletjeli su u zračnu luku u Zagrebu
Hrvatski državljani iz Ujedinjenih Arapskih Emiratima sletili su u Zračnu luku u Zagrebu
Dva čarterska leta lokalnih zrakoplovnih prijevoznika na relaciji Dubai - Zagreb predviđena su u petak rano ujutro, s ukupnim kapacitetom od približno 300 mjesta. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima nalazilo se oko 2000 rezidentnih državljana od kojih je 300 zatražilo repatrijaciju, a tu je i 460 turista koji također žele povratak u domovinu nakon što je izbio rat Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana i počeli nemiri na Bliskom istoku.

Zagreb Dubai napad na Iran rat na Bliskom istoku

CH
che99
07:02 06.03.2026.

ovo je za braniteljsku mirovinu najmanje!!! junaštvo, patriotizam, žrtvovanje!!! sve u ta 2 dana!!

Avatar dublin2
dublin2
07:31 06.03.2026.

Tko vas je tjerao tamo ?!

