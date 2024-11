Nevjerojatne brojke: Statistika pokazuje koliko je Jones bio nadmoćan. Jedan podatak iskače

Jon Jones je u glavnoj borbi UFC-ove priredbe pod brojem 309 svladao Stipu Miočića u borbi za naslov prvaka teške kategorije. 37-godišnji prvak je u Madison Square Gardenu slavio nokautom u trećoj rundi brutalnim back-kickom iz okreta kojim je poslao 42-godišnjeg protivnika na parter. Nakon nekoliko udaraca na parteru, sudac je zaustavio borbu. Premda je dominirao u sve tri runde, posebno je značajna bila prva runda kada je Jones odradio velik posao na parteru.

Koliko je sistematičan i dominantan Jones bio pokazuje i statistika borbe. Jones je pogodio više nego dvostruko udaraca spram Stipe Miočića. Zadao je 59 spram Stipinih 24 udarca. U dominantnoj poziciji bio je tri minute i 44 sekunde, a Stipe tek tri sekunde te pritom nije pokušao rušenje, dok je Jones ostvario jedno lijepo bacanje s nogu kojim je stvorio pa iskoristio priliku da mu zadaje udarce na podu iz polugarda i side mounta. Stipe je više gađao u glavnu i noge, dok je Jones taktički držao Stipu na distanci koristeći prednji direkt i iscrpio mu svu snagu udarcima u desnu stranu tijela.

"Stipe se sjajno branio s leđa. Stipe je Cormiera pogodio lijevim krošeom u jetru. Htio sam ga time pogoditi, ali kad sam osjetio snagu, nisam želio biti na desnoj strani. Radio sam nogama, radio sam direktom. Znali smo da Stipe može pretrpjeti puno štete. On je noćna mora. Nakon svih udaraca nema reakcije. Zato je šesterostruki prvak. Njegova je glava izgledala ogromno kad sam stajao ispred njega. Ne želim ga vrijeđati, izgledao je golemo. Nikad nisam vidio tako nešto. Zatim bi ga pogodio, a on kao da ništa nije osjećao. Nije uopće reagirao. Jednostavno može podnositi udarce. Znao sam da ću moći do pobjede samo tijelom i prebacio sam se na to", rekao je Jones nakon borbe.

Stipe je još u oktogonu rekao da je ovo njegova zadnja borba i da će se umiroviti. "Znao sam da je jedan od najboljih na svijetu, uhvatio me s tim udarcem u rebra, tu nisam mogao ništa. Očekivao sam sve, nisam radio ono što sam trebao, ali Jonesu svaka čast", rekao je Stipe pa zaključio: "Gotov sam, idem u mirovinu, neću se više boriti."

Foto: sofascore

