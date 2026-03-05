Treća utakmica i treći poraz, je li Igor Tudor već bivši na klupi Spursa?

U svojoj trećoj utakmici na klupi Tottenhama, Igor Tudor upisao je i treći poraz. Nakon Arsenala (4:1) i Fulhama (2:1), kobnim se pokazao i treći londonski klub, aktualni osvajač FA kupa Crystal Palace.

Utakmica nije loše krenula za domaću momčad budući da su poveli golom Dominica Solankea u 34. minuti. Međutim, sve je pošlo po krivu samo četiri minute kasnije kada je Micky Van den Ven skrivio kazneni udarac i zaradio direktni crveni akrton. Sigurni izvođač najstrože kazne bio je Ismaila Sarr.

Još je dva pogotka primio Tottenham u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena. Prvi je zabio Jorgen Strand Larsen (45+1'), a drugi ponovno Sarr (45+7'), ali ovoga puta iz igre. Na kraju se ispostavilo da je 1:3 s kraja prvog dijela bio i konačni rezultat.

Mnogi su mišljenja kako bi ova utakmica mogla biti i posljednja za Tudora na klupi Tottenhama. Čini se kao prestroga odluka budući da je hrvatski stručnjak u London stigao tek prije dva tjedna, ali jedno se ne može opovrgnuti. Doveden je kako bi izveo svojevrsnu šok-terapiju i trgnuo posrnulu momčad koja izgleda poput razbijene vojske i to (zasad) nije isporučio.

Govor tijela igrača jednako je loš kao i prvog dana, a njihove predstave na terenu odgovaraju njihovom stavu. Ova momčad Tottenhama izgleda kao da uopće ne vjeruje da može igrati bolje od ovog što prikazuje na terenu, a pitanje je može li ih itko u to uvjeriti. Tudor je poznat kao trener koji donosi kratkoročni uspjeh, savršeni vatrogasac kakvog je Tottenham tražio, no vatra koja gori u sjevernom Londonu čini se prejakom za njega.

Nemojmo zaboraviti da je Tottenham prošle sezone osvojio svoj prvi trofej nakon 17 godina trijumfom nad Manchester Unitedom u Europskoj ligi. Ni to nije bilo dovoljno da spasi posao Angeu Postecoglou jer Australac je u Premeir ligi osvojio tek 17. mjesto, prvo iznad zone ispadanja i ono na kojem se Tottenham nalazi i danas. Čini se da od tada uopće nisu napredovali, a prema riječima njihovih navijača, izgledaju zrelo da još i nazaduju. Direktno u Championship.

Koliko toliko ih može utješiti igra u Ligi prvaka gdje su dogurali do osmine finala, no šanse za osvajanje tog natjecanja su im gotovo nikakve, a ono im u ovom trenutku ni nije prioritet. Zadatak je jasan, ostati u prvoligaškom društvu (s Tudorom ili nekim drugim) i na ljeto pronaći menadžera koji će ustabiliti klub nakon godina lutanja i promašenih odlujka.