Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 232
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NE PIŠE MU SE DOBRO

Treća utakmica i treći poraz, je li Igor Tudor već bivši na klupi Spursa?

Premier League - Tottenham Hotspur v Crystal Palace
Andrew Couldridge/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
05.03.2026.
u 23:10

Doveden je kako bi izveo svojevrsnu šok-terapiju i trgnuo posrnulu momčad koja izgleda poput razbijene vojske i to (zasad) nije isporučio

U svojoj trećoj utakmici na klupi Tottenhama, Igor Tudor upisao je i treći poraz. Nakon Arsenala (4:1) i Fulhama (2:1), kobnim se pokazao i treći londonski klub, aktualni osvajač FA kupa Crystal Palace

Utakmica nije loše krenula za domaću momčad budući da su poveli golom Dominica Solankea u 34. minuti. Međutim, sve je pošlo po krivu samo četiri minute kasnije kada je Micky Van den Ven skrivio kazneni udarac i zaradio direktni crveni akrton. Sigurni izvođač najstrože kazne bio je Ismaila Sarr.

Još je dva pogotka primio Tottenham u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena. Prvi je zabio Jorgen Strand Larsen (45+1'), a drugi ponovno Sarr (45+7'), ali ovoga puta iz igre. Na kraju se ispostavilo da je 1:3 s kraja prvog dijela bio i konačni rezultat.

Slavni Hrvat nakon teške bolesti napravio je veliki zaokret: Evo gdje danas živi i čime se bavi

Mnogi su mišljenja kako bi ova utakmica mogla biti i posljednja za Tudora na klupi Tottenhama. Čini se kao prestroga odluka budući da je hrvatski stručnjak u London stigao tek prije dva tjedna, ali jedno se ne može opovrgnuti. Doveden je kako bi izveo svojevrsnu šok-terapiju i trgnuo posrnulu momčad koja izgleda poput razbijene vojske i to (zasad) nije isporučio.

Govor tijela igrača jednako je loš kao i prvog dana, a njihove predstave na terenu odgovaraju njihovom stavu. Ova momčad Tottenhama izgleda kao da uopće ne vjeruje da može igrati bolje od ovog što prikazuje na terenu, a pitanje je može li ih itko u to uvjeriti. Tudor je poznat kao trener koji donosi kratkoročni uspjeh, savršeni vatrogasac kakvog je Tottenham tražio, no vatra koja gori u sjevernom Londonu čini se prejakom za njega.

Nemojmo zaboraviti da je Tottenham prošle sezone osvojio svoj prvi trofej nakon 17 godina trijumfom nad Manchester Unitedom u Europskoj ligi. Ni to nije bilo dovoljno da spasi posao Angeu Postecoglou jer Australac je u Premeir ligi osvojio tek 17. mjesto, prvo iznad zone ispadanja i ono na kojem se Tottenham nalazi i danas. Čini se da od tada uopće nisu napredovali, a prema riječima njihovih navijača, izgledaju zrelo da još i nazaduju. Direktno u Championship.

Koliko toliko ih može utješiti igra u Ligi prvaka gdje su dogurali do osmine finala, no šanse za osvajanje tog natjecanja su im gotovo nikakve, a ono im u ovom trenutku ni nije prioritet. Zadatak je jasan, ostati u prvoligaškom društvu (s Tudorom ili nekim drugim) i na ljeto pronaći menadžera koji će ustabiliti klub nakon godina lutanja i promašenih odlujka.

Ključne riječi
Tottenham Igor Tudor

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!