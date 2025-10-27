Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 21
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
VELIKI INTERVJU

Cro Cop ekskluzivno za VL otkrio koliko je blizu borba s Fedorom i gdje bi se mogla održati

Autor
Dražen Brajdić
27.10.2025.
u 07:00

- Iznenađen sam tim Fedorovim izazovom jednako kao i vi. Koliko sam spreman? Ja sam u stalnom treningu i već danas sam spreman za pet-šest boksačkih rundi - rekao nam je Mirko Filipović s kojim smo razgovarali u njegovom kafiću u Španskom

Nakon što mu je jedan od najvećih MMA boraca svih vremena "bacio rukavicu u lice", animirali smo Mirka Filipovića (51) za razgovor o okolnostima mogućeg veteranskog okršaja s Fedorom Emelianenkom (49), borcem kojeg su zvali "posljednjim ruskim carem". Sreli smo se u njegovu kafiću "Virage" u Španskom i započeli priču o ideji te borbe.

- Prošle godine u ovo vrijeme krenula je priča o našem ekshibicijskom meču ali po boksačkim pravilima. Pregovori su odmaknuli dosta daleko pa je došlo do toga da se tražila i dvorana u Tokiju. Prva opcija je bila Saitama Arena no dok je Fedor potpisao suglasnost za održavanje borbe do tada su dvorane planule, sve su bile rasprodane nakon čega je, dolaskom ljeta, cijela priča bila prekrižena. Jer, prva dvorana bila je slobodna tek za kolovoz 2026. godine i ta je japanska priča izgubila svoj smisao.

Ključne riječi
Fedor Emelianenko Cro Cop Mirko Filipović

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Banana man
Banana man
07:35 27.10.2025.

Mirko, što god da bude, ti si sve ono što mnogi muškarci čitaju u tripovima a mnoge žene sanjaju. Svako dobro tebi i da te zdravlje posluži. Drž se!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja