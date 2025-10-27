Nakon što mu je jedan od najvećih MMA boraca svih vremena "bacio rukavicu u lice", animirali smo Mirka Filipovića (51) za razgovor o okolnostima mogućeg veteranskog okršaja s Fedorom Emelianenkom (49), borcem kojeg su zvali "posljednjim ruskim carem". Sreli smo se u njegovu kafiću "Virage" u Španskom i započeli priču o ideji te borbe.
- Prošle godine u ovo vrijeme krenula je priča o našem ekshibicijskom meču ali po boksačkim pravilima. Pregovori su odmaknuli dosta daleko pa je došlo do toga da se tražila i dvorana u Tokiju. Prva opcija je bila Saitama Arena no dok je Fedor potpisao suglasnost za održavanje borbe do tada su dvorane planule, sve su bile rasprodane nakon čega je, dolaskom ljeta, cijela priča bila prekrižena. Jer, prva dvorana bila je slobodna tek za kolovoz 2026. godine i ta je japanska priča izgubila svoj smisao.
Cro Cop ekskluzivno za VL otkrio koliko je blizu borba s Fedorom i gdje bi se mogla održati
- Iznenađen sam tim Fedorovim izazovom jednako kao i vi. Koliko sam spreman? Ja sam u stalnom treningu i već danas sam spreman za pet-šest boksačkih rundi - rekao nam je Mirko Filipović s kojim smo razgovarali u njegovom kafiću u Španskom
Komentara 1
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Mirko, što god da bude, ti si sve ono što mnogi muškarci čitaju u tripovima a mnoge žene sanjaju. Svako dobro tebi i da te zdravlje posluži. Drž se!