Cro Cop ekskluzivno za VL otkrio koliko je blizu borba s Fedorom i gdje bi se mogla održati

Nakon što mu je jedan od najvećih MMA boraca svih vremena "bacio rukavicu u lice", animirali smo Mirka Filipovića (51) za razgovor o okolnostima mogućeg veteranskog okršaja s Fedorom Emelianenkom (49), borcem kojeg su zvali "posljednjim ruskim carem". Sreli smo se u njegovu kafiću "Virage" u Španskom i započeli priču o ideji te borbe.



- Prošle godine u ovo vrijeme krenula je priča o našem ekshibicijskom meču ali po boksačkim pravilima. Pregovori su odmaknuli dosta daleko pa je došlo do toga da se tražila i dvorana u Tokiju. Prva opcija je bila Saitama Arena no dok je Fedor potpisao suglasnost za održavanje borbe do tada su dvorane planule, sve su bile rasprodane nakon čega je, dolaskom ljeta, cijela priča bila prekrižena. Jer, prva dvorana bila je slobodna tek za kolovoz 2026. godine i ta je japanska priča izgubila svoj smisao.