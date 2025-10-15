Cro Cop isprebijao trojicu likova koji su ga napali: 'Bila je lokva krvi, mislili su da je mrtav'

Dvadeset godina nakon njihova jedinog dvoboja, kojeg se još uvijek smatra jednom od najvećih borbi u povijesti MMA sporta, uzvratni meč dogovorili su Mirko Filipović i Fedor Emelianenko. Dogovoren meč po boksačkim pravilima a to je nešto što čak više odgovara ruskom borcu jer bi ovaj put teško izbjegao Cro Copov high-kick kojeg hrvatska borilačka legenda još uvijek može izvesti.
Iza Mirka Filipovića nevjerojatna je borilačka karijera te iznimno puno priča i anegdota. A evo jedne iz njegovih mladih dana, kada je imao 22 godine. Gostujući svojevremeno u Podkast Inkubatoru, ispričao je kako su ga trojica opasnih tipova napala u Vinkovcima. No, nisu se dobro provela.
- Auto se vozi iza mene i blica, ja stanem, a frajer otvara vrata. Ja sam mislio da je htio vidjeti auto, onda je to bila pila. Kaže mi 'vozi za ovim autom'. Ja skužim da je vrag odnio i kažem mu 'izađi van'. On neće i ja ga opalim otvorenim dlanom. On padne i uhvati me za jaknu. A tu jaknu mi je posudio moj tetak. Zatim sam se nagnuo da otvorim suvozačka vrata i izbacim ga van. Ali, otvaraju se druga vrata, a ovaj me još drži za ruku iako je još grogi. Ja pogledam i doleti mi šaka u glavu - rekao je Mirko i dodao:
- Jedan me drži za ruku, a drugi udara šakom u glavu. Tu sam doživio zamračenje i otrgnem ruku. Poderao mi je jaknu i to mi je više žao nego išta. Izađem vani i ovoga sam pogodio, a on je pao. Kako se pridizao, pripucam ga šakom, a on opali glavom u beton. Doživio je frakturu lubanje, bila je lokva krvi, svi su mislili da je mrtav.
Ovaj drugi je okolo izašao vani i nešto pokušao. Ja ga pogodim koljenom i pripucam nogom, ostao je ležati. Bio je treći s jednom curom, ali su oni pobjegli. To su bili vrlo zajeb*** likovi, taman završetak rata, veterani koji su po radili nepodopštine po Vinkovcima, reketarenje i tako - rekao je Mirko kojega policija na kraju ipak nije privela.
Koliko mi je poznato, poznavatelji borilačkih vještina moraju izbjegavati fizički obračun, a ako su i uvučeni u njega, voditi računa da nekog ne ozlijede (a MF se hvali da mu je lubanju slomio). Ova priča je čudna, kao nije bilo 'postupanja'. jer kod svake tučnjave prekršajno bude kažnjen napadač, ali nerijetko i onaj koji se branio. Ovo je samo još jedan dokaz kako je MF bio i ostao - krkan.