Cro Cop isprebijao trojicu likova koji su ga napali: 'Bila je lokva krvi, mislili su da je mrtav'

Dvadeset godina nakon njihova jedinog dvoboja, kojeg se još uvijek smatra jednom od najvećih borbi u povijesti MMA sporta, uzvratni meč dogovorili su Mirko Filipović i Fedor Emelianenko. Dogovoren meč po boksačkim pravilima a to je nešto što čak više odgovara ruskom borcu jer bi ovaj put teško izbjegao Cro Copov high-kick kojeg hrvatska borilačka legenda još uvijek može izvesti.

Iza Mirka Filipovića nevjerojatna je borilačka karijera te iznimno puno priča i anegdota. A evo jedne iz njegovih mladih dana, kada je imao 22 godine. Gostujući svojevremeno u Podkast Inkubatoru, ispričao je kako su ga trojica opasnih tipova napala u Vinkovcima. No, nisu se dobro provela.

- Auto se vozi iza mene i blica, ja stanem, a frajer otvara vrata. Ja sam mislio da je htio vidjeti auto, onda je to bila pila. Kaže mi 'vozi za ovim autom'. Ja skužim da je vrag odnio i kažem mu 'izađi van'. On neće i ja ga opalim otvorenim dlanom. On padne i uhvati me za jaknu. A tu jaknu mi je posudio moj tetak. Zatim sam se nagnuo da otvorim suvozačka vrata i izbacim ga van. Ali, otvaraju se druga vrata, a ovaj me još drži za ruku iako je još grogi. Ja pogledam i doleti mi šaka u glavu - rekao je Mirko i dodao:

- Jedan me drži za ruku, a drugi udara šakom u glavu. Tu sam doživio zamračenje i otrgnem ruku. Poderao mi je jaknu i to mi je više žao nego išta. Izađem vani i ovoga sam pogodio, a on je pao. Kako se pridizao, pripucam ga šakom, a on opali glavom u beton. Doživio je frakturu lubanje, bila je lokva krvi, svi su mislili da je mrtav.

Ovaj drugi je okolo izašao vani i nešto pokušao. Ja ga pogodim koljenom i pripucam nogom, ostao je ležati. Bio je treći s jednom curom, ali su oni pobjegli. To su bili vrlo zajeb*** likovi, taman završetak rata, veterani koji su po radili nepodopštine po Vinkovcima, reketarenje i tako - rekao je Mirko kojega policija na kraju ipak nije privela.