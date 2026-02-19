Lagao je, izmišljao, prešućivao istinu... Joško Jeličić našao se u golemom problemu

Joško Jeličić godinama je bio u pravnom sporu s Dinamom zbog neisplaćenih ugovornih obveza u iznosu od 844 tisuće eura. Kako bi konačno riješio potraživanja, pristao je na nagodbu. Tijekom prvog ispitivanja u USKOK-u, istražiteljima je ispričao nevjerojatnu priču: tvrdio je kako su mu prišla dvojica nepoznatih muškaraca iz Engleske koji su mu ponudili otkup duga te mu, nakon kratkog sastanka, isplatili novac u gotovini, u automobilu.

Tijekom kasnijeg suđenja braći Mamić, Jeličić je u potpunosti povukao tu verziju događaja. Priznao je da “Englezi” nikada nisu postojali te da ih je izmislio u trenutku panike nakon što su mu istražitelji pokazali dokumentaciju povezanu s londonskom tvrtkom Real Sports Management u vlasništvu Marija Mamića.

Prava istina, prema njegovu kasnijem svjedočenju, bila je znatno jednostavnija: preko Zorana Mamića stupio je u kontakt sa Zdravkom Mamićem, koji mu je u prostorijama kluba osobno isplatio 200 tisuća eura u gotovini. Svoj prvotni lažni iskaz Jeličić je opravdao strahom od kaznene odgovornosti, šokom i nedostatkom pravnog iskustva.

FOTO Evo kako izgleda samozatajna supruga Joška Jeličića, zajedno su više od 30 godina

Podsjetimo, Jeličić je 2. listopada 2024. u postupku „Dinamo 2” u Osijeku svjedočio u postupku protiv braće Mamić i drugih optuženih za izvlačenje novca iz Dinama. Pred sudom je iscrpno govorio o svojem odnosu s klubom. U Dinamo je stigao 1993. godine iz Hajduka, a nakon epizode u Sevilli ponovno se 1997. vratio u Maksimir. Na sudu je Jeličić priznao kako tijekom istrage u USKOK-u nije govorio istinu o okolnostima financijske nagodbe s Dinamom. Tvrdio je da je bio u strahu od moguće kaznene odgovornosti. Tada je na Sudu izjavio i kako mu je Dinamo ostao dužan 844 tisuće eura, ali je nakon neuspjelog prvostupanjskog suđenja pristao na nagodbu od 200 tisuća eura, koje mu je, tvrdi, u gotovini isplatio Zdravko Mamić u klupskim prostorijama.

U istrazi je, međutim, govorio o navodnim osobama iz Engleske i prijenosu potraživanja na englesku tvrtku Real Sports Management. Na suđenju je ustvrdio da „nikakvi Englezi nisu postojali“ te da je takav iskaz dao iz straha, nakon što mu je USKOK pokazao dokument u kojem se spominjala tvrtka iz Londona.

– Nikakvi Englezi nisu postojali, niti sam s njima pregovarao o potraživanjima. Ovi Englezi isključivo su plod moga straha od kaznene odgovornosti, jer sam u preambuli dokumenta vidio da se radi o nekoj tvrtki iz Engleske i to sam to rekao da zaštitim sebe – rekao je na suđenju Jeličić.

Na upit odvjetnika Zdravka Mamića Filipa Glavaša znači li to da je u istrazi 2016. godine lagao Uskoku, Jeličić je potvrdio kako tada "nije govorio istinu". Još jedan aspekt odnosa između Jeličića i Mamića prikazan je u USKOK-ovoj optužnici protiv Mamića. Novinar Slobodne Dalmacije 2019. je pročešljao svih 690 stranica i tamo pronašao zanimljive detalje.

"Svjedok Joško Jeličić istaknuo je kako ga je jednom prilikom Zoran Mamić zamolio da ode u Švicarsku te da na aerodromu preuzme iznos od 45.000 eura u gotovini i navedeni novac donese u Zagreb. Na navedeno je pristao te je avionom otišao u Švicarsku, gdje mu je na aerodromu pristupila jedna muška osoba i predala mu iznos od 45.000 eura, koji je on potom donio u Zagreb i predao Zoranu Mamiću. Ne postoji niti jedan drugi razlog ovakvog postupanja, izuzev da se prikrije stvarno porijeklo novca Zorana Mamića", pisalo je u optužnici USKOK-a.

No, to još nije sve od Uskokovih navoda o odnosima Jeličića i Mamića.

„Svjedok Joško Jeličić naveo je kako mu se negdje tijekom 2005. obratio Zoran Mamić te ga zamolio da mu posudi iznos od 130.000 eura i da mu bude jamac vezano za kredite u Hypo Alpe Adria Banci. Naime, u to vrijeme Zoran Mamić bavio se i građevinskim projektima te je za realizaciju tih poslova uzimao kredite u bankama. Budući da je okrivljenog Zorana Mamića poznavao niz godina te su bili u izrazito prijateljskim odnosima, na navedeno je pristao te je Zoranu Mamiću prvo posudio iznos od 130.000 eura na ruke, da bi mu potom sa svoja dva depozita od ukupno 760.000 eura u Hypo Alpe Adria Banci jamčio za navedene kredite. Zoran Mamić, međutim, nije mogao vraćati navedene kredite pa je banka ovršila depozite. Tada se u cijelu priču uključio i okrivljeni Zdravko Mamić, koji je Jošku Jeličiću rekao kako će mu se u svezi povrata tih sredstava javiti okrivljeni Mario Mamić. Uistinu, ubrzo mu se javio i rekao mu kako on stoji iza duga koji okrivljeni Zoran Mamić ima prema njemu te da će mu oni, pri čemu je mislio na obitelj Mamić, cijeli taj dug vratiti", naveo je USKOK.

Tako je i učinjeno, preko jedne od inozemnih tvrtki novcem koji je, tvrdi USKOK, trebao pripasti Dinamu.