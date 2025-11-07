Stigle kazne za prošlo kolo: Evo tko je najgore prošao

REAKCIJE IGRAČA

Kapetan Mišić izbezumljen teškim porazom Dinama: Ne znam što bih pametno rekao...

- Loše smo krenuli u utakmicu. Napravili smo neke greške, a oni su to odmah kaznili. Iz svake naše greške koji smo napravili, Celta je zabila gol. Imali smo neke šanse, imao sam i ja šansu, mogli smo doći na 2:1, ali ako ne zabiješ, i primaš ovakve golove, onda nemaš baš šanse - rekao je Miha Zajc