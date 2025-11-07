Naši Portali
PODIJELJENE ČESTITKE

Stigle kazne za prošlo kolo: Evo tko je najgore prošao

Vinkovci: Torcida bakljama gađala navijače Cibalije
David Jerkovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
07.11.2025.
u 12:29

Hajduk dobio veliku kaznu zbog rasizma, ali ipak ne plaća najviše.

Stigle su kazne klubovima za prošlo kolo SuperSport HNL-a. Disciplinski sudac Alan Klakočer podijelio je kazne za čak šest od deset klubova, a svaki je dobio detaljno objašnjenje zašto je kažnjen. Prvi puta u ovoj sezoni među kažnjenima se našao i Slaven Belupo, a Hajduk će morati platiti i zbog rasističkih uvreda njegovih navijača.

Dinamo - Rijeka (1. studenoga 2025.)

Navijači Dinama bijesni su nakon debakla, a krivac im je samo jedna osoba: 'Neka vas je stid'

"Dinamo - 7000 eura

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

Rijeka - 750 eura

Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika

Istra 1961 - Vukovar (1. studenoga 2025.)

Istra 1961 - 670 eura

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

Osijek - Varaždin (2. studenoga 2025.)

Osijek - 1600 eura

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

Slaven Belupo - Hajduk (2. studenoga 2025.)

Slaven Belupo - 670 eura

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

Hajduk - 5900 eura

Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika (900 eura) i Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika (5000 eura).  Na temelju odredbe članka 38., st.1. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 5900 eura."

Ključne riječi
Rasizam kazne HNS HNL

