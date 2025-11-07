Stigle kazne za prošlo kolo: Evo tko je najgore prošao

Stigle su kazne klubovima za prošlo kolo SuperSport HNL-a. Disciplinski sudac Alan Klakočer podijelio je kazne za čak šest od deset klubova, a svaki je dobio detaljno objašnjenje zašto je kažnjen. Prvi puta u ovoj sezoni među kažnjenima se našao i Slaven Belupo, a Hajduk će morati platiti i zbog rasističkih uvreda njegovih navijača.
"Dinamo - 7000 eura
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
Rijeka - 750 eura
Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika
Istra 1961 - Vukovar (1. studenoga 2025.)
Istra 1961 - 670 eura
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
Osijek - Varaždin (2. studenoga 2025.)
Osijek - 1600 eura
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
Slaven Belupo - Hajduk (2. studenoga 2025.)
Slaven Belupo - 670 eura
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
Hajduk - 5900 eura
Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika (900 eura) i Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika (5000 eura). Na temelju odredbe članka 38., st.1. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 5900 eura."