Stigla je i potvrda: Nakon Vlahovića, još jedan igrač Srbije postao je član Juvea!

Reprezentativac Srbije Filip Kostić (29) novi je nogometaš Juventusa, a on u klub dolazi u trenutku kada je ekipa u potpunosti desetkovana zbog ozljeda uoči početka sezone.

Filip Kostić to Juventus, here we go! Full agreement in place, fee around €16m add-ons included - Kostić will fly to Turin soon in order to undergo medical tests. 🚨⚪️⚫️ #Juventus



Kostić wanted Juve as priority and now the deal is set to be completed on long-term deal. pic.twitter.com/cLGHgmwRpJ