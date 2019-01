Stepančić oduševljen navijačima: Već kod himne sam se naježio

Bila je to očekivano vrlo teška utakmica, koju smo mi zasluženo dobili jer smo igrali dinamičan i moderan rukomet, a pokazali smo i karakter kada smo se dvaput vraćali iz zaostatka, kazao je nakon pobjede nad Islandom (31-27) u 1. kolu skupine B SP-a u Münchenu izbornik hrvatskih rukometaša Lino Červar.

"Loše smo otvorili utakmicu, pogotovu u obrani i to nije bilo dobro, iako smo u napadu imali dosta uspješnih opcija. U drugom poluvremenu smo poboljšali obranu koja nam je i donijela pobjedu jer Island više nije dolazio do lakih golova. Moram pohvaliti sve igrače, pokazali su karakter, na čelu s kapetanom Duvnjakom, pa je tek sada jasno kako nam je nedostajao na EURU lani u Hrvatskoj", kazao je Červar koji je pohvalio i hrvatske navijače koji su ispunili dvije trećine od 12.000 mjesta minhenske Olimpijske dvorane.

"Navijači su bili upravo sjajni, kao da smo igrali u Hrvatskoj. Nadam se da će ovo biti poticaj da nam dođu u još velikom broju i u sljedećim utakmicama. Moramo ostati skromni, pobijedili smo u prvoj utakmici, ali to su tek dva osvojena boda i to protiv Islanda, koji je protiv nas odigrao jako dobro. Slijedi nam Japan u nedjelju, i to neće biti laka utakmica iako je Japan danas uvjerljivo poražen od Makedonije. Japanci nisu loši, pokazali su da znaju igrati rukomet, ali su pokazali i neiskustvo. Brzo trče i moramo se regenerirati fizički za susret s njima", zaključio je Červar.

Luka Stepančić je postigao osam golova i proglašen je za igrača utakmice,a nagradu mu je predao bivši hrvatski izbornik i trener Bayerna Niko Kovač.

"Bila je to obostrano dobra utakmica pred strašno dobrom atmosferom u dvorani. Bilo je toliko naših navijača, već kod himne sam se naježio, a podigli su nas kad smo zaostajali. Od prvog dana kad smo se okupili razmišljamo samo u Islandu i sad mi je drago što smo prvu utakmicu uspješno apsolvirali. Vrlo je važno pobjedom otvoriti turnir, ali moramo popraviti i neke pogreške u igri", kazao je Stepančić.

Islandski izbornik Gudmundur Gudmundsson odao je počast hrvatskoj ekipi.

"Hrvatska je jedna od najboljih ekipa i zato sam ponosan na svoje momke. Igrali smo fantastično s izuzetkom pet minuta u prvom i desetak minuta u drugom dijelu. Nažalost, Hrvatska je predobra i preiskusna momčad da to ne bi iskoristila. Ipak, imamo ekipu s puno mladih igrača, s jedva desetak utakmica pa im je ovo jedno dobro iskustvo", kazao je islandski izbornik.

