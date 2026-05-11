Pao dogovor o izvođaču za najskuplju prugu u povijesti Hrvatske: Indijci dobili posao vrijedan 677 milijuna eura

HŽ Infrastruktura odabrala je izvođača za najveći željeznički projekt u povijesti Hrvatske – rekonstrukciju postojeće pruge i izgradnju drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo – Novska. Posao je dobila indijska tvrtka AFCONS Infrastructure Limited, koja je ponudila izvođenje radova za oko 677 milijuna eura bez PDV-a, a nakon što odluka postane pravomoćna, slijedi potpisivanje ugovora i uvođenje izvođača na gradilište. Radovi bi trebali trajati gotovo šest godina, odnosno oko pet godina i deset mjeseci.

Projekt se proteže na 83 kilometra željezničke pruge i financira se iz europskih fondova. Obuhvaća potpunu obnovu postojeće infrastrukture, izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju kolodvora i stajališta te ukidanje ili denivelaciju većine cestovno-željezničkih prijelaza. Planirana je i izgradnja zaštitnih zidova od buke, ugradnja nove signalno-sigurnosne opreme te modernizacija elektroenergetskog sustava pruge. Nakon završetka radova, brzina vlakova na toj dionici trebala bi dosezati do 160 kilometara na sat.

Inače, za posao su se natjecala četiri velika međunarodna konzorcija i građevinske kompanije. Najnižu i na kraju odabranu ponudu predala je indijska tvrtka AFCONS Infrastructure Limited, s cijenom od oko 677 milijuna eura bez PDV-a. Ponude su predali i zajednica ponuditelja koju čine Ashoka Buildcon Limited, Serneke International Group AB i Konkan Railway Corporation Limited, s ponudom vrijednom gotovo 780 milijuna eura bez PDV-a, zatim turski Doğuş İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi s ponudom od gotovo 990 milijuna eura, kao i Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., čija je ponuda iznosila nešto više od 873 milijuna eura bez PDV-a.