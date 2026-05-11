KREĆE POVIJESNA OBNOVA

Pao dogovor o izvođaču za najskuplju prugu u povijesti Hrvatske: Indijci dobili posao vrijedan 677 milijuna eura

Rajić: Na mjestu nesreće promet vlakova uspostavljen južnim kolosijekom
Ivica Galovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
11.05.2026.
u 11:00

Projekt se proteže na 83 kilometra željezničke pruge i financira se iz europskih fondova

HŽ Infrastruktura odabrala je izvođača za najveći željeznički projekt u povijesti Hrvatske – rekonstrukciju postojeće pruge i izgradnju drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo – Novska. Posao je dobila indijska tvrtka AFCONS Infrastructure Limited, koja je ponudila izvođenje radova za oko 677 milijuna eura bez PDV-a, a nakon što odluka postane pravomoćna, slijedi potpisivanje ugovora i uvođenje izvođača na gradilište. Radovi bi trebali trajati gotovo šest godina, odnosno oko pet godina i deset mjeseci.

Projekt se proteže na 83 kilometra željezničke pruge i financira se iz europskih fondova. Obuhvaća potpunu obnovu postojeće infrastrukture, izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju kolodvora i stajališta te ukidanje ili denivelaciju većine cestovno-željezničkih prijelaza. Planirana je i izgradnja zaštitnih zidova od buke, ugradnja nove signalno-sigurnosne opreme te modernizacija elektroenergetskog sustava pruge. Nakon završetka radova, brzina vlakova na toj dionici trebala bi dosezati do 160 kilometara na sat.

Inače, za posao su se natjecala četiri velika međunarodna konzorcija i građevinske kompanije. Najnižu i na kraju odabranu ponudu predala je indijska tvrtka AFCONS Infrastructure Limited, s cijenom od oko 677 milijuna eura bez PDV-a. Ponude su predali i zajednica ponuditelja koju čine Ashoka Buildcon Limited, Serneke International Group AB i Konkan Railway Corporation Limited, s ponudom vrijednom gotovo 780 milijuna eura bez PDV-a, zatim turski Doğuş İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi s ponudom od gotovo 990 milijuna eura, kao i Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., čija je ponuda iznosila nešto više od 873 milijuna eura bez PDV-a.

AFCONS Infrastructure Limited HŽ Infrastruktura

Komentara 51

Pogledaj Sve
Avatar istovari
istovari
11:53 11.05.2026.

Domaća pamet na razini proizvodnje soparnika, kulina i čvaraka. Nekad radili projekte u pola svijeta.

Avatar krcedolac
krcedolac
16:16 11.05.2026.

Uništili smo domaću industriju a tehničku inteligenciju više nemamo ( sjetimo se propasti Brodarskog instituta)Pameti što je bilo otišlo van jer ovdje nikome ne treba.

NI
nikola612
14:55 11.05.2026.

Važnije bi bilo Indijcima dati da prekopaju autocestu od Goričana di Zagreba koju je gradio kriminalac Čačić u čije popravke već je uloženo više novaca nego da se napravi nova autocesta. , a glavni razlog su temelji te autoceste. Opasno se i danas voziti tom autocestom što je i razlog brojnim nesrećama i ljudskim životima, a da za to Čačić i drugi kriminalci nisu odgovarali.

