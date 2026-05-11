Tottenham još nije osigurao ostanak u ligi, evo kakva je situacija na ljestvici

Nogometaši Tottenhama imali su sve u svojim rukama. Na svom stadionu, protiv Leedsa koji je već osigurao ostanak, trebala im je pobjeda koja bi ih gurnula na, činilo se, sigurna četiri boda prednosti ispred West Hama, jedinog preostalog konkurenta u borbi za prvoligaški život. Dodatni vjetar u leđa dobili su i prije početka utakmice, kada su njihovi gradski rivali iz Arsenala svladali West Ham i tako im učinili veliku uslugu. Atmosfera na stadionu bila je ispunjena optimizmom i vjerom da je ovo večer u kojoj se rješavaju sve brige.

I činilo se da sve ide prema idealnom scenariju kada je Mathys Tel u 51. minuti spektakularnim udarcem s ruba kaznenog prostora pogodio suprotni kut za vodstvo. Bio je to njegov prvi pogodak još od siječnja, a stadion je eruptirao od olakšanja. U tim trenucima, činilo se da je opstanak praktički osiguran i da će posljednja dva kola biti samo formalnost. Tottenham je nakon gola mogao i povećati vodstvo, no Richarlison je promašio dobru priliku iz blizine, što se kasnije pokazalo kobnim.

No, nogomet je još jednom pokazao svoju nepredvidivu i često okrutnu stranu. Isti igrač, Mathys Tel, pretvorio se iz junaka u tragičara. Njegov neoprezan i nesmotren start na Ethanu Ampaduu u 74. minuti, nakon duge provjere VAR-a, rezultirao je kaznenim udarcem za goste. Dominic Calvert-Lewin bio je siguran s bijele točke, hladnokrvno je poslao loptu u mrežu i vratio stvari na početak, a strepnju na lica domaćih navijača.

Uslijedila je potpuno kaotična završnica u kojoj je pobjeda mogla otići na obje strane. Spurse je od poraza u dubokoj sudačkoj nadoknadi spasio vratar Antonin Kinsky nevjerojatnom refleksnom obranom udarca Seana Longstaffa, potezom koji su mnogi odmah prozvali jednom od obrana sezone. Samo nekoliko trenutaka kasnije, cijeli stadion tražio je jedanaesterac nakon starta na Jamesu Maddisonu, no sudac Jarred Gillett i VAR soba ostali su nijemi, na veliko ogorčenje domaćina koji su smatrali da su oštećeni.

Ovim remijem, Tottenham je stigao do 38 bodova, samo dva više od West Hama koji se nalazi na 18. mjestu, poziciji koja vodi u niži rang. Do kraja prvenstva ostala su još samo dva kola, a raspored nimalo ne ide na ruku ni jednima ni drugima. Tottenham prvo gostuje kod gradskog rivala Chelseaja, a u posljednjem kolu dočekuje Everton. S druge strane, West Ham putuje na teško gostovanje kod Newcastlea, a sezonu će zaključiti domaćom utakmicom protiv Leedsa. S obzirom da su Burnley i Wolverhampton već ispali, posljednja dva kola dat će konačan odgovor na pitanje tko će im se pridružiti u Championshipu iduće sezone.