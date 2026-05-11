FOTO Pogledajte Putinove fotografije: Svi su primijetili neobične promjene

Vladimir Putin pojavio se na ovogodišnjoj paradi povodom Dana pobjede kako pišu mediji vidno izmožden, ispijen i s izrazito natečenim obrazima, što je izazvalo novi val spekulacija o njegovu zdravlju. Ruski predsjednik, koji je već dulje vrijeme predmet nagađanja o ozbiljnim zdravstvenim problemima, ovaj je put izložen žestokim kritikama i porugama na društvenim mrežama i u oporbenim krugovima. Ukrajinski analitičar Anton Gerashchenko objavio je ne laskavu fotografiju Putina s komentarom. "Lice 'pobjednika' i vođe 'supersile'. Čini se da su sankcije stigle čak i do Putinova botoksa", napisao je.

Komentatori diljem svijeta ističu jastučaste, nejednake i natečene obraze, "ljepljivo" lice i izgled koji podsjeća na "topljeni vosak". Mnogi spekuliraju o mogućim steroidima, problemima s bubrezima ili posljedicama kroničnog stresa. Ruski oporbeni oligarh Mihail Hodorkovski opisao je Putina kao "duboko uplašenog diktatora". Istaknuo je da ga nikad nije okruživalo toliko osiguranja kao ovaj put čak ni prema standardima protokola. "Ili se Putin sam boji, ili ga netko namjerno plaši i tjera u paranoju", poručio je Hodorkovski.

Sličnog mišljenja je i kritičar Leonid Nevzlin, koji je najkraću paradu u posljednjih gotovo 20 godina protumačio kao jasan znak slabljenja Putinove vlasti. Organizacija Crimean Wind podsjeća na povijesni obrazac: "Povijest pokazuje da mnogi diktatori vidljivo ostare prije pada režima ili vlastite smrti. Znanstvenici to povezuju s kroničnim stresom, paranoičnim strahom od gubitka moći i izolacijom, što ubrzava starenje organizma".

Ove godine parada je bila vrlo mala s masovnim protuzračnim sustavima oko Crvenog trga, ali bez uobičajenog vojnog spektakla. Putin je djelovao usamljeno i izolirano unutar svog sigurnosnog balona, što samo dodatno hrani priče o njegovoj ranjivosti. Istodobno, ruske snage u Ukrajini pretrpjele su teške gubitke, prema nekim procjenama čak 7480 vojnika samo u prvom tjednu svibnja, odnosno jedan poginuli ili ranjeni svakih 80 sekundi.

Spekulacije o Putinovu zdravlju nisu nove, ali ovaj put su glasnije nego ikad. Dok Kremlj šuti, kritičari otvoreno pitaju koliko dugo može jedan "stari čovjek" držati na okupu cijeli režim, prenosi Express.