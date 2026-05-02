PRVENSTVO HRVATSKE

Nexe nije uspjelo doći do druge velike pobjede u istom tjednu, Zagreb saznao protivnika u finalu

Zagreb: Utakmica Prvenstva Hrvatske u rukometu, RK Zagreb - RK Nexe
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
02.05.2026.
u 22:02

Našičani će u doigravanju za treće mjesto igrati protiv Gorice koja je s osam bodova završila na četvrtom mjestu

Rukometaši Zagreba su s uvjerljivih 34-26 pobijedili našički Nexe u zadnjem kolu Premije lige za prvaka i time bez izgubljenog boda osvojili prvo mjesto, a istovremeno su omogućili Sesvetama da se po prvi put u klupskoj povijesti plasiraju u finale doigravanja, jer su s bodom više od Nexea osvojile drugo mjesto. 

Sesvete su u subotu na gostovanju protiv Gorice odigrale 35-35, što je uz pobjedu Zagreba bilo dovoljno za plasman na drugo mjesto koje vodi u finale doigravanje za prvaka.

Zagreb je prvi s 20 bodova, Sesvete druge s 13 bodova, a Nexe treći s 12 bodova. Našičani će u doigravanju za treće mjesto igrati protiv Gorice koja je s osam bodova završila na četvrtom mjestu.

Trogir je na gostovanju u Dugom Selu slavio s 26-19 i time osvojio peto mjesto s četiri boda, a Dugo Selo je s bodom manje ostalo na šestom mjestu.
