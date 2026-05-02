Nexe nije uspjelo doći do druge velike pobjede u istom tjednu, Zagreb saznao protivnika u finalu

Rukometaši Zagreba su s uvjerljivih 34-26 pobijedili našički Nexe u zadnjem kolu Premije lige za prvaka i time bez izgubljenog boda osvojili prvo mjesto, a istovremeno su omogućili Sesvetama da se po prvi put u klupskoj povijesti plasiraju u finale doigravanja, jer su s bodom više od Nexea osvojile drugo mjesto.

Sesvete su u subotu na gostovanju protiv Gorice odigrale 35-35, što je uz pobjedu Zagreba bilo dovoljno za plasman na drugo mjesto koje vodi u finale doigravanje za prvaka.

Bolje vijesti o zdravlju Luke Modrića nismo mogli ni poželjeti! Talijani: Odmah se vraća Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zagreb je prvi s 20 bodova, Sesvete druge s 13 bodova, a Nexe treći s 12 bodova. Našičani će u doigravanju za treće mjesto igrati protiv Gorice koja je s osam bodova završila na četvrtom mjestu.

Trogir je na gostovanju u Dugom Selu slavio s 26-19 i time osvojio peto mjesto s četiri boda, a Dugo Selo je s bodom manje ostalo na šestom mjestu.