VIDEO Bivši as Hajduka: Žao mi je kada vidim gdje je klub danas, a neshvatljivo mi je onako ući u derbi s Dinamom

Dinko Trebotić (35), nekadašnji nogometaš Hajduka, bio je gost u našoj emisiji Stativa. O brojnim aktualnostima s njim je razgovarao naš novinar Željko Janković.

- Derbi koji to nije bio, jednosmjerna ulica od početka. Mislio sam da će Hajduk doći rasterećen, ni za što se ne bori i pokazat će hajdučko lice. Međutim, to nije bilo tako i Dinamo je ostavio Hajduk bez ikakve šanse u derbiju - rekao je Trebotić i dodao:

- Hajduk je već ranije padao u formi kada ostane bez ičega u sezoni. No, neshvatljivo mi je da ovako uđe u derbi, bez volje, agresivnosti i želje iako Dinamo jest kvalitetniji. Pritisak u klubu je prevelik i nije lako igrati kada navijači nisu zadovoljni. Ne kažem da navijači rade namjeran pritisak, ali navijačka baza je ogromna i svugdje se govori o Hajduku. To je jednostavno način života dolje. Hajdukov dres je težak, jako težak.

- Hajduk treba dovesti pojačanja jer je Dinamo dosta kvalitetniji. Trebaju mu igrači koji su se u karijeri borili za nešto, možda malo manje kvalitete, ali s pobjedničkim mentalitetom. Mladi igrači jako teško prihvaćaju kritiku, a tako je bilo i u mom slučaju. U nekim situacijama to sputava i ne možeš dovesti sebe do maksimuma. Drugačije je kod stranaca, ne čitaju novine, ne prate, ne zna što se događa okolo. Najteže je mladom igraču koji je ponikao u Hajduku.

Trener Gonzalo Garcia?

- Sviđa mi se jer vidim ideju. Nekad je uspješna, nekad nije i ima manjkavosti jer kako objasniti da je ostvario samo jednu pobjedu u devet derbija. Sviđa mi se njegov "build-up" od vratara, ali nije našao način kako pobijediti Dinama ili Rijeku. Nema plan B. Ali, na kraju navijač Hajduka može reći što god želi jer ti je glavni rival pobjegao gotovo 20 bodova. Hajduk je narastao, ali je i Dinamo i to je razlog ove prednosti - rekao je Trebotić i dodao:

- Ja sam za stranog trenera koji će donijeti dodatnu vrijednost, ali bilo je trenera koji su dosta gori od naših, a ne da nisu bolji. Drago mi je da su neki naši treneri otišli vani i pokazali da su pravi i dokazali se.

Tko mu se u Dinamu najviše sviđa?

- Mislim da je Mišić najvažniji igrač i to je u derbiju pokazao. Iskusan je i čini druge boljima.

Beljo i reprezentacija?

- Skrenuo je pozornost na sebe, a sada je na izborniku da odluči treba li mu takav profil igrača. Zabio je 30 golova, željan je uspjeha i sigurno bi bio koristan za reprezentaciju. Ali, opet je sve na izborniku.

Trebotić se na kraju vratio na Hajduk.

- Razdoblje u Hajduku mi je bilo najbolje u karijeri, u to vrijeme smo igrali Europsku ligu i učinili navijače sretnima. S druge strane, žao mi je kada vidim gdje je Hajduk sada i koliko dugo nije bio u Europi - rekao je Trebotić te dodao da se školuje za trenera i želi raditi taj posao.