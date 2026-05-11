Bivšem treneru Reala dolazi ponuda iz snova? Mogao bi preuzeti klupu velikana

Xabi Alonso proveo je posljednjih nekoliko mjeseci daleko od nogometa, odmarajući se s obitelji i izvan medijske vreve, no njegovo je ime ponovno na svačijim usnama. Prvo, zbog načina na koji je Real Madrid završio sezonu koju je on započeo na klupi, a drugo, zbog novih mogućnosti koje mu se otvaraju za nastavak trenerske karijere. Najnovija i najkonkretnija ponuda stigla je iz Londona, točnije od Chelseaja. Kako je izvijestio španjolski AS, vodstvo kluba sa Stamford Bridgea kontaktiralo je Alonsa s jasnom namjerom da postane njihov idući menadžer. Nakon sezone pune uspona i padova, koja je stajala posla Enza Marescu i kasnije Lijama Roseniora, klub traži mladog trenera s jasnom metodologijom, a 44-godišnji Alonso savršeno se uklapa u taj profil. Prema posljednjim informacijama s početka svibnja 2026. godine, Alonso je postao vodeći kandidat za preuzimanje klupe i navodno je otvoren za tu mogućnost.

Iako se stil upravljanja vlasničke grupacije BlueCo, poznat po naglim i često neuobičajenim odlukama, ne čini idealnim za metodične trenere poput Alonsa, prilika za vođenje jednog od najmoćnijih klubova Premier lige uvijek se mora ozbiljno razmotriti. Alonso pažljivo sluša prijedlog i, ako ga prihvati, posao će biti njegov. Vlasnici su, svjesni Alonsve reputacije, navodno spremni promijeniti klupsku strategiju i pružiti mu veća ovlaštenja u transfernoj politici, što je značajan zaokret. Ta spremnost da mu se prepusti kontrola nad sportskim sektorom mogla bi biti ključna u pregovorima. Chelsea želi riješiti pitanje novog menadžera prije početka Svjetskog prvenstva, a mnogi na Stamford Bridgeu vjeruju da će uspjeti uvjeriti Španjolca, unatoč tome što su se za klupu spominjali i drugi kandidati poput Andonija Iraole, koji napušta Bournemouth, te trenera Fulhama Marca Silve. U posljednjim satima Telegraph je dodao i imena Olivera Glasnera te Filipea Luísa.

Na stolu postoji i jedan značajan hendikep koji bi mogao utjecati na konačnu odluku: Chelsea se trenutno nalazi izvan pozicija koje vode u europska natjecanja. To bi moglo odbiti neke trenere, no za Alonsa to ne mora nužno biti prepreka. Dapače, slična situacija pomogla mu je u njegovoj prvoj punoj sezoni s Bayer Leverkusenom. Bez obaveza u Europi, mogao se u potpunosti posvetiti Bundesligi i na kraju je ispisao povijest osvojivši prvu titulu za klub, i to bez ijednog poraza. Londonski klub još uvijek ima priliku popraviti situaciju kroz preostala tri kola Premier lige, kao i kroz finale FA kupa, što bi im osiguralo mjesto u Europi. Bez obzira na to, Alonsu ne bi smetalo preuzeti momčad bez europskih pritisaka, što bi mu dalo više vremena za implementaciju svoje vizije i sustava igre u momčad kojoj je prijeko potrebna stabilnost nakon što je od svibnja 2022. promijenila čak pet stalnih trenera.

Iako pregovori, prema riječima poznatog sportskog novinara Fabrizija Romana, još nisu u poodmakloj fazi, on potvrđuje da je Alonso spreman za nove izazove i otvoren za pravi projekt u Europi. Chelsea se nada da će upravo njihova ponuda biti ta koja će ga privući. Španjolac je postao jedan od najcjenjenijih trenera na svijetu, a londonski klub želi iskoristiti trenutak dok su druge potencijalno zanimljive klupe zauzete. Ipak, nije isključeno ni da će Alonso odlučiti pričekati još neko vrijeme kako bi vidio hoće li se pojaviti druge atraktivne opcije. Očekuje se da će se cijela situacija razriješiti u narednim tjednima, a pritisak na upravu Chelseaja raste kako bi što prije osigurali dugoročno rješenje na klupi.

Trenerski put Xabija Alonsa bio je strelovit. Započeo je u mlađim kategorijama Real Madrida, nakon čega je preuzeo B momčad Real Sociedada s kojom je ostvario povijesni uspjeh uvevši je u Segundu. Vrhunac je doživio u Bayer Leverkusenu. Preuzeo je momčad u listopadu 2022. godine dok se borila za opstanak, a već u sezoni 2023./24. ispisao je jednu od najljepših nogometnih priča. Ne samo da je klubu donio prvu titulu u Bundesligi, već je to učinio bez poraza, a uz to je osvojio i Kup te Superkup Njemačke. Njegova je momčad ostvarila nevjerojatan niz od 51 utakmice bez poraza u svim natjecanjima, igrajući atraktivan i taktički fleksibilan nogomet u formaciji 3-4-2-1, koju su krasili disciplinirana obrana i ubojiti protunapadi. Taj uspjeh donio mu je reputaciju jednog od najperspektivnijih svjetskih trenera. Nakon Leverkusena, u lipnju 2025., uslijedio je poziv Real Madrida, no taj angažman trajao je svega sedam mjeseci i završio je sporazumnim raskidom u siječnju 2026. godine.

Ono što se čini blokiranim jest mogućnost povratka u Liverpool. Alonso je igračka legenda Anfielda i ne skriva želju da jednog dana vodi klub s kojim ga veže posebna veza. Navijači ga priželjkuju, no klupa "Redsa" trenutno je zauzeta. Arne Slot, unatoč nešto slabijoj sezoni, i dalje uživa povjerenje uprave zahvaljujući naslovu prvaka Premier lige osvojenom prošle sezone, stoga se ne čini izglednim da će doći do promjene prije ljeta. Upravo tu situaciju Chelsea želi iskoristiti i preduhitriti konkurenciju. Zanimanje za Alonsa ranije je pokazivao i Manchester City, koji ga vidi kao potencijalnog nasljednika Pepa Guardiole. Tržište trenera iznimno je aktivno, a uspjeh mladih stručnjaka s jasnom vizijom, poput Alonsa, postavlja nove trendove u kojima klubovi sve više traže trenere sposobne za potpunu transformaciju momčadi. Chelsea se nada da je upravo Alonso čovjek koji može prekinuti njihovu rezultatsku i trenersku krizu.