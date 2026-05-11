Sergej Jakirović na korak do Premier lige! Ide na Wembley, na najskuplju utakmicu u povijesti

Sergej Jakirović na korak je do ostvarenja sna i ulaska u englesku Premier ligu! Njegov Hull City izborio je plasman u finale doigravanja Championshipa, u utakmicu koja se s pravom naziva najskupljom na svijetu. Pobjeda na legendarnom Wembleyju donosi plasman u najviši rang engleskog nogometa, a s njime i financijsku injekciju koja se procjenjuje na više od 200 milijuna funti kroz televizijska prava, sponzorstva i komercijalne prihode. Za "Tigrove" i njihovog trenera, ovo je prilika sezone, trenutak koji može definirati budućnost kluba.

Put do finala bio je sve samo ne lagan. Nakon što je prvi polufinalni susret na domaćem terenu Hulla završen bez pogodaka, s nervoznih 0:0, odluka je morala pasti na vrućem gostovanju u Londonu. Na zloglasnom stadionu The Den, pred fanatičnim navijačima Millwalla, Jakirovićeva momčad trebala je pokazati karakter i mentalnu snagu. Upravo to se i dogodilo. U taktički besprijekornoj utakmici Hull City je nadigrao domaćina i utišao tribine, osiguravši pobjedu od 2:0 koja ih vodi pod slavni luk Wembleyja.

Otpor domaćina slomljen je u drugom poluvremenu, a ključni čovjek bio je Mo Belloumi. Alžirski krilni napadač je u 64. minuti fantastičnim potezom doveo Hull u vodstvo. Primio je loptu na rubu kaznenog prostora, lažnjakom si stvorio prostor i zatim majstorski plasirao loptu neobranjivo u dalji kut za 1:0. Točka na i stavljena je u 79. minuti, kada je Joe Gelhardt, koji je tek bio ušao u igru, iskoristio dodavanje i matirao vratara Pattersona za konačnih 2:0. Bio je to trenutak kada je veliko slavlje gostujućih navijača i klupe moglo početi, a san o Premier ligi postao je opipljiva stvarnost.

Ovaj uspjeh velikim se dijelom pripisuje Sergeju Jakiroviću, koji je u manje od godinu dana transformirao momčad i usadio joj pobjednički mentalitet. Njegove taktičke zamisli u uzvratu protiv Millwalla, gdje je momčad strpljivo čekala svoju priliku i zatim je iskoristila na najbolji mogući način, pokazale su se ključnima. Jakirović je još jednom dokazao svoju trenersku kvalitetu na velikoj sceni, a sada ga samo devedeset minuta na jednom od najpoznatijih stadiona na svijetu dijeli od ulaska u elitno društvo engleskog nogometa.

Finale doigravanja na rasporedu je u subotu, 23. svibnja, a Hull City će na Wembleyju s nestrpljenjem iščekivati svog protivnika. Bit će to pobjednik drugog polufinalnog para u kojem se sastaju Southampton i Middlesbrough. Zanimljivo, njihov prvi dvoboj na stadionu Boroa također je završen bez pogodaka, rezultatom 0:0, što znači da će odluka o drugom finalistu pasti u uzvratu na St. Mary's stadionu koji se igra u utorak. Tko god prođe, Jakirovićevu momčad čeka težak posao, ali nakon herojske predstave u Londonu, samopouzdanje u momčadi pod Jakirovićevim vodstvom je na najvišoj je razini.