GLAVNA TEMA U SUSJEDSTVU

Ovu izjavu izbornika Bosne i Hercegovine ponavlja cijela Srbija: 'Bravo, nema skrivanja!'

Sarajevo: Izbornik BiH Sergej Barbarez objavio popis igrača za Svjetsko prvenstvo
1/2
11.05.2026.
Dok drugi izbornici kalkuliraju i čekaju zadnji trenutak, Sergej Barbarez povukao je potez koji je odjeknuo regijom. Prvi je objavio konačan popis igrača za Svjetsko prvenstvo, a taj čin transparentnosti izazvao je lavinu pohvala, posebice u Srbiji

Izbornik nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez postao je glavna tema sportskih medija u susjedstvu nakon što je odlučio prekinuti praksu neizvjesnosti i prvi objaviti konačan popis od 26 igrača na koje računa za nadolazeći Mundijal. Umjesto da, poput mnogih kolega, objavljuje šire popise i čeka posljednji rok, Barbarez je "odmah otvorio karte", što je potez koji su mnogi protumačili kao jasan znak samopouzdanja i ozbiljnosti u pripremi za najveću svjetsku smotru. Njegova odluka da krene s 26 igrača, uz devet pretpoziva, ostavlja prostor za reakciju u slučaju ozljeda, ali istovremeno šalje poruku kako on i njegov stožer točno znaju što žele.

Ovaj potez posebno je glasno odjeknuo u Srbiji, gdje je portal Mozzart Sport objavio tekst s naslovom koji se brzo proširio regijom: "Bravo Barbarez, nema skrivanja, zna se tko ide na Mundijal". U tekstu se navodi kako Barbarez, za razliku od ostalih, "gađa u glavu" i ne skriva svoje namjere. Pohvale za hrabar i otvoren pristup stigle su i s drugih portala poput Telegrafa i Blica, a takav odjek u susjedstvu samo je potvrdio pozitivnu atmosferu koju je Barbarez stvorio oko reprezentacije od svog imenovanja.

Na popisu putnika za turnir u SAD-u, Kanadi i Meksiku našla su se provjerena imena predvođena kapetanom Edinom Džekom, ali i jedno novo lice - Ermin Mahmić, ofenzivni veznjak češkog Slovana iz Libereca. Barbarez je objasnio kako je riječ o profilu igrača koji je momčadi nedostajao, istaknuvši ga kao "vrlo prodornog i tehnički kvalitetnog" nogometaša za budućnost. Zanimljivo je da je poziv dobio i Amir Hadžiahmetović, unatoč problemima s ozljedom zbog koje je bio na korak do operacije, no njegova ogromna želja da bude dio momčadi presudila je. Među odabranima su i trojica igrača iz HNL-a: vratari Martin Zlomislić (Rijeka) i Osman Hadžikić (Slaven Belupo) te stoper Stjepan Radeljić (Rijeka).

Reprezentacija BiH okupit će se 23. svibnja u Sarajevu, a u sklopu priprema odigrat će dvije prijateljske utakmice. Prva provjera zakazana je za 29. svibnja na stadionu Koševo protiv Sjeverne Makedonije, nakon čega momčad putuje u SAD. Tamo će 6. lipnja u St. Louisu odmjeriti snage s Panamom, što će biti generalna proba uoči početka natjecanja. Baza reprezentacije tijekom turnira bit će u Salt Lake Cityju, a "Zmajevi" će svoj put na Mundijalu započeti 12. lipnja u Torontu protiv domaćina Kanade. U skupini B još ih očekuju dvoboji protiv Švicarske i Katara, a u stožeru vjeruju kako ova generacija može ostvariti povijesni rezultat.
Srbija Sergej Barbarez BiH SP 2026.

