Bitka za finale: Sesvete i Nexe u utrci koja nema pravo na pogrešku

Nikad zanimljivija nije bila borba za drugo mjesto u Paket24 Premijer ligi za rukometnog prvaka Hrvatske. Naime, poznato je tek da je Zagreb broj jedan, a tko će biti broj dva, odnosno koja će momčad ući u finale doigravanja, znat će se tek nakon današnjih utakmica posljednjeg kola.

U Kutiji nema štednje

Dvije utakmice privlače posebnu pozornost. Prva se igra u Gorici, gdje će istoimeni domaćin dočekati Sesvete (17 sati), a potom u 20 sati slijedi veliki hrvatski derbi u Kutiji šibica između Zagreba i Nexea. Sesvećani napadaju drugo mjesto i za to im treba pobjeda ili neriješen ishod u Gorici, uz uvjet da Našičani izgube od Zagreba. U slučaju poraza, drugo mjesto za Sesvete postaje nedostižno jer bi, čak i uz eventualni poraz Nexea, imali isti broj bodova, ali lošiji međusobni omjer.

Velik broj navijača Sesveta ide u Goricu, a potom i u Kutiju šibica, gdje će, u slučaju pobjede svoje momčadi, navijati za Zagreb, koji tada ne smije izgubiti od Nexea.

– Uvijek se veselimo utakmici s Nexeom jer su to pravi dvoboji u kojima se ne štede ni igrači ni navijači. Ovim putem čestitam Nexeu na odličnoj utakmici s Kielom i povijesnom rezultatu koji će ostati zapisan u njihovim analima. To je velik uspjeh i za hrvatski rukomet. Ekipa koja pobijedi Kiel u Europi s pravom dolazi u Zagreb po novu pobjedu. S druge strane, mi koji igramo Ligu prvaka, kvalitetnije natjecanje, u svojoj se dvorani osjećamo kao favoriti i razmišljamo isključivo o pobjedi – rekao je trener Zagreba Boris Dvoršek.

Na čemu gradite optimizam?

– Svoj optimizam gradimo na trenutačnoj formi koju smo tempirali za ovaj ključni dio sezone. Utakmica u Sesvetama bila je odlična i želimo takvo izdanje ponoviti i protiv Nexea. Takav protivnik traži maksimalnu borbenost i energiju. Analizirali smo sve njihove utakmice ove sezone, znamo njihove vrline i mane i spremni smo. Promjenom trenera dobili su dodatnu agresivnost, a Barišić Jaman uspio je podići i igrače s klupe – istaknuo je Dvoršek.

Puno toga se promijenilo od vaše posljednje međusobne utakmice?

– Što se nas tiče, u odnosu na tu utakmicu u Našicama značajno smo podigli formu. Uigraniji smo i duže smo zajedno, a osim Luke Lovre Klarice svi su igrači zdravi i spremni. Utakmice sa Zametom i Sesvetama pokazale su da imamo veliku širinu i 16 do 18 igrača spremnih za najveće izazove. To nam daje slatke brige oko sastava. Ako pobijedimo, osigurat ćemo četiri boda u doigravanju i imat ćemo prvu "meč-loptu" na domaćem terenu nakon završnice Kupa – zaključio je Dvoršek.

Puno toga ovist će o obranama vratara.

- Svi mi koji smo odrasli u hrvatskom rukometu znamo da je ovo naš najveći derbi. Za mene će subota biti posebna upravo stoga što će ovo biti moj prvi najveći derbi u Kutiji šibica i iskreno se tomu veselim. I sami vidimo da je Nexe u jednoj lijepoj formi, puni su samopouzdanja, mlada su ekipa i sigurno da se dolaze ovdje nadigravati sa željom da osvoje bod ili dva. S druge strane mogu reći da smo i mi definitivno u dobroj formi, da smo spremni i da želimo da Zagreb još jednom pobijedi u svojoj dvorani protiv velikih rivala. Njihovi najveći aduti u napadu su sjajni reprezentativac Tin Lučin koji je podjednako opasan iz igre i s linije sedam metara. On je njihova prva violina i na njega treba posebno obratiti pažnju. Također, opasnost prijeti i od njihovih krila. Ona možda nemaju velik broj udaraca po utakmici, ali zato im je efikasnost na vrlo visokoj razini. Ipak, ako se mi dobro pripremimo na njih i ako jako stisnemo u obrani onda će i Harisu i meni biti lakše obaviti svoj dio posla na golu. Vjerujem u svoju ekipu i vjerujem da ćemo se danas veseliti - rekao je Sandro Meštrić, vratar Zagreba.

Prvo Zagreb, pa Kiel

Našičanima igra samo pobjeda u Kutiji šibica ako žele drugo mjesto. Naravno, pratit će i razvoj situacije u Gorici.

– Ušli smo u ritam teških i zahtjevnih utakmica. Nakon Zagreba slijedi uzvrat u Kielu pa završnica domaćeg kupa. Spremni smo na sve izazove i pokušat ćemo iznenaditi Zagreb – poručio je trener Nexea Saša Barišić Jaman.