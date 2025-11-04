Srpski mediji pišu da je Vučić potjerao Đokovića iz države, a sada je Nole progovorio o svemu

Novak Đoković u nekoliko je navrata pružio jasnu i nedvosmislenu podršku studentskim prosvjedima u Srbiji koji traju od kraja 2024. godine, a koji su usmjereni protiv Aleksandra Vučića.

Jedan od najboljih tenisača u povijesti tim je potezom otvoreno odabrao stranu, a Vučićevi plaćenici nakon toga pokušali su ga diskreditirati i učinili sve kako bi ispalo da ga ljudi u Srbiji ne vole. Jedan od takvih poteza je i vandaliziranje murala s njegovim likom u centru Beograda, što je postala vijest i u brojnim svjetskim medijima. Španjolski as napisao je tekst pod naslovom "Srbija briše Đokovića".

Nole se u međuvremenu preselio iz Srbije, odnosno odlučio je privremeno živjeti u Ateni. Brojni mediji pišu da je otišao jer ga režim u Srbiji ne podržava, a sada je Đoković progovorio o selidbi.

"Prije svega, želim zahvaliti svim Grcima koje sam upoznao u posljednja dva mjeseca, koji su ovdje u Ateni s mojom obitelji i koji su nas dočekali raširenih ruku. Bili su vrlo srdačni, ljubazni, velikodušni i spremni pomoći. Zato se zaista osjećam kao kod kuće", rekao je Đoković i dodao:

"Postoje mnoge povijesne, vjerske, kulturne i društvene veze između Grčke i Srbije, i one su veliki razlog zbog kojeg sam ovdje. Također, naravno, i zbog klime, hrane koja je nevjerojatna. Nalazite se na jednoj od najljepših obala u Europi i na svijetu. Zaista mi se sviđa način života ovdje i osjećam da su grčki i srpski narod kao braća. To je najvažniji razlog, a mi kao obitelj pokušavamo vidjeti kako će se naš život ovdje razvijati. Prošlo je ipak manje od dva mjeseca otkako smo se doselili i vidjet ćemo kako će sve ići dalje. Ali, kao što sam rekao, do sada je iskustvo vrlo pozitivno."