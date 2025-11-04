Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 50
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
PRESELIO U GRČKU

Srpski mediji pišu da je Vučić potjerao Đokovića iz države, a sada je Nole progovorio o svemu

Beograd: Novak Đoković trenira na teniskim terenima Baseline
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
04.11.2025.
u 09:37

"Postoje mnoge povijesne, vjerske, kulturne i društvene veze između Grčke i Srbije, i one su veliki razlog zbog kojeg sam ovdje. Također, naravno, i zbog klime, hrane koja je nevjerojatna. Nalazite se na jednoj od najljepših obala u Europi i na svijetu."

Novak Đoković u nekoliko je navrata pružio jasnu i nedvosmislenu podršku studentskim prosvjedima u Srbiji koji traju od kraja 2024. godine, a koji su usmjereni protiv Aleksandra Vučića.

Jedan od najboljih tenisača u povijesti tim je potezom otvoreno odabrao stranu, a Vučićevi plaćenici nakon toga pokušali su ga diskreditirati i učinili sve kako bi ispalo da ga ljudi u Srbiji ne vole. Jedan od takvih poteza je i vandaliziranje murala s njegovim likom u centru Beograda, što je postala vijest i u brojnim svjetskim medijima. Španjolski as napisao je tekst pod naslovom "Srbija briše Đokovića".

Nole se u međuvremenu preselio iz Srbije, odnosno odlučio je privremeno živjeti u Ateni. Brojni mediji pišu da je otišao jer ga režim u Srbiji ne podržava, a sada je Đoković progovorio o selidbi.

"Prije svega, želim zahvaliti svim Grcima koje sam upoznao u posljednja dva mjeseca, koji su ovdje u Ateni s mojom obitelji i koji su nas dočekali raširenih ruku. Bili su vrlo srdačni, ljubazni, velikodušni i spremni pomoći. Zato se zaista osjećam kao kod kuće", rekao je Đoković i dodao:

"Postoje mnoge povijesne, vjerske, kulturne i društvene veze između Grčke i Srbije, i one su veliki razlog zbog kojeg sam ovdje. Također, naravno, i zbog klime, hrane koja je nevjerojatna. Nalazite se na jednoj od najljepših obala u Europi i na svijetu. Zaista mi se sviđa način života ovdje i osjećam da su grčki i srpski narod kao braća. To je najvažniji razlog, a mi kao obitelj pokušavamo vidjeti kako će se naš život ovdje razvijati. Prošlo je ipak manje od dva mjeseca otkako smo se doselili i vidjet ćemo kako će sve ići dalje. Ali, kao što sam rekao, do sada je iskustvo vrlo pozitivno."

Modrićev popis najboljih nogometaša u povijesti će daleko odjeknuti: Uvrstio je i jednog Hrvata

Ključne riječi
tenis Novak Đoković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja