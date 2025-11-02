Naši Portali
Problemi u Srbiji

Vučić je mislio da je ušutkao Đokovića, a sad je dobio najteži mogući udarac

VL
Autor
Hrvoje Delač
02.11.2025.
u 10:19

Đoković se tijekom ove cijele situacije preselio iz Srbije i privremeni dom pronašo u Grčkoj, otišao je u Atenu

Novak Đoković u nekoliko je navrata pružio jasnu i nedvosmislenu podršku studentskim prosvjedima u Srbiji koji traju od kraja 2024. godine, a koji su usmjereni protiv Aleksandra Vučića.

Jedan od najboljih tenisača u povijesti tim je potezom otvoreno odabrao stranu, a Vučićevi plaćenici nakon toga pokušali su ga diskreditirati i učinili sve kako bi ispalo da ga ljudi u Srbiji ne vole. Jedan od takvih poteza je i vandaliziranje murala s njegovim likom u centru Beograda, što je postala vijest i u brojnim svjetskim medijima. Španjolski as napisao je tekst pod naslovom "Srbija briše Đokovića".

Nole se u međuvremenu preselio iz Srbije, odnosno odlučio je privremeno živjeti u Ateni, a kako je neko vrijeme bio koncentriran na tenis i nije se previše oglašavao, Vučić i njegovi ljudi zasigurno su pomislili da su ga ušutkali i da više nemaju tako uglednog i slavnog oponenta.

Đoković je stalno u društvu prelijepe Bjeloruskinje, smeta li to Jeleni? "Bili smo zajedno na godišnjem"
No, kako je jučer bila obljetnica tragedije u kojoj je u Srbiji prilikom pada nadstrešnice poginulo 16 ljudi, a što je i pokrenulo prosvjede, Đoković je imao potrebu reagirati.

Prvo je objavio dva storyja na kojima podsjeća na tragediju za koju nitko nije reagirao, a objavio je i imena ljudi koji su izgubili život. I sve to prenijeli su gotovo svi mediji u Srbiju, dok njegovu treću objavu nisu prenijeli oni mediji koje zovu režimski, a koji su tim potezom jasno dali do znanja da Vučiću i ljudima koji brinu o njegovu PR-u očito smeta takva objava.

Đoković je, naime, pronašao fotografiju koja pokazuje da je netko na prosvjede došao s maketom njegova lika. To mu se svidjelo pa je objavio na društvenim mrežama, a samim time i pružio novu podršku prosvjednicima. Mnogi su to protumačili i kao njegov najteži udarac aktualnom režimu jer je došao u trenucima kad se pomislili da su ga ušutkali. Vučićeve pristaše to je toliko zaboljelo da su ga mnogi vrijeđali u komentarima...

Inače, sport i politika u Srbiji u posljednje su vrijeme često povezani, pogotovo u navijačkom dijelu. Naime, postoji određena grupacija ljudi koje tamo nazivaju Vučićevim plaćenicima, koji idu na utakmice i paze da se ne skandira protiv režima. No, na košarkaškoj utakmici Partizana prije nekoliko dana nisu se dobro proveli, Grobari su ih postrojili.
Srbija Aleksandar Vučić Novak Đoković

LU
Lukeruk
11:05 02.11.2025.

Evo opet na naslovnici musliovog sina acana i turkolikog đokana

V0
Vlaskoulicanec4.0
10:22 02.11.2025.

Maketa njegova lika??????? Lepo prosim prevod na hrvatski!

