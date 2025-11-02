Vučić je mislio da je ušutkao Đokovića, a sad je dobio najteži mogući udarac

Novak Đoković u nekoliko je navrata pružio jasnu i nedvosmislenu podršku studentskim prosvjedima u Srbiji koji traju od kraja 2024. godine, a koji su usmjereni protiv Aleksandra Vučića.

Jedan od najboljih tenisača u povijesti tim je potezom otvoreno odabrao stranu, a Vučićevi plaćenici nakon toga pokušali su ga diskreditirati i učinili sve kako bi ispalo da ga ljudi u Srbiji ne vole. Jedan od takvih poteza je i vandaliziranje murala s njegovim likom u centru Beograda, što je postala vijest i u brojnim svjetskim medijima. Španjolski as napisao je tekst pod naslovom "Srbija briše Đokovića".

Nole se u međuvremenu preselio iz Srbije, odnosno odlučio je privremeno živjeti u Ateni, a kako je neko vrijeme bio koncentriran na tenis i nije se previše oglašavao, Vučić i njegovi ljudi zasigurno su pomislili da su ga ušutkali i da više nemaju tako uglednog i slavnog oponenta.

No, kako je jučer bilau kojoj je u Srbiji prilikom pada nadstrešnice poginulo 16 ljudi, a što je i pokrenulo prosvjede, Đoković je imao potrebu reagirati.

Prvo je objavio dva storyja na kojima podsjeća na tragediju za koju nitko nije reagirao, a objavio je i imena ljudi koji su izgubili život. I sve to prenijeli su gotovo svi mediji u Srbiju, dok njegovu treću objavu nisu prenijeli oni mediji koje zovu režimski, a koji su tim potezom jasno dali do znanja da Vučiću i ljudima koji brinu o njegovu PR-u očito smeta takva objava.

Foto: Screenshot

Đoković je, naime, pronašao fotografiju koja pokazuje da je netko na prosvjede došao s maketom njegova lika. To mu se svidjelo pa je objavio na društvenim mrežama, a samim time i pružio novu podršku prosvjednicima. Mnogi su to protumačili i kao njegov najteži udarac aktualnom režimu jer je došao u trenucima kad se pomislili da su ga ušutkali. Vučićeve pristaše to je toliko zaboljelo da su ga mnogi vrijeđali u komentarima...

Inače, sport i politika u Srbiji u posljednje su vrijeme često povezani, pogotovo u navijačkom dijelu. Naime, postoji određena grupacija ljudi koje tamo nazivaju Vučićevim plaćenicima, koji idu na utakmice i paze da se ne skandira protiv režima. No, na košarkaškoj utakmici Partizana prije nekoliko dana nisu se dobro proveli, Grobari su ih postrojili.