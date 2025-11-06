Srpska ikona zadala bolan udarac Vučiću: 'Sramota me onoga što izbija iz tame ćacilenda'

Nekadašnji izbornik, koji je s ponosom nosio dres svoje zemlje, poručio je kako se taj osjećaj promijenio. "Nekad sam se bezrezervno dičio svojom zemljom, ponosan i gord u odbrani njenih boja, vrednosti, istorije… Sada me je sramota bezosećajne, poražavajuće neljudskosti koja izbija iz tame ‘Ćacilenda’", napisao je Đorđević. Izraz "Ćacilend" u medijima se koristi za opis prostora ispred Parlamenta s kojeg pristaše vladajuće stranke, kako tvrde prosvjednici, vrše pritisak na one koji izražavaju nezadovoljstvo.

Đorđevićeva reakcija izravno je potaknuta mučnim scenama iz Beograda. Dijana Hrka, majka 16-godišnjeg Stefana koji je poginuo u padu nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu, započela je štrajk glađu ispred zgrade Parlamenta tražeći pravdu za sina. Njezin očajnički čin za istinom pretvorio se u scenu nezamislivog poniženja koje je zgrozilo javnost i izazvalo brojne reakcije.

Dok je majka u boli prosvjedovala, iz ograđenog prostora u centru grada s razglasa su emitirane pjesme s uvredljivim stihovima poput "došla majka sina da potraži". Taj čin, koji su mnogi doživjeli kao okrutno izrugivanje majčinoj boli, izazvao je val ogorčenja i osuda diljem Srbije, a mučne scene obišle su cijelu regiju.

Popularni "Sale Nacionale" nije jedini sportaš koji je stao u obranu Dijane Hrke. Oglasili su se i tenisač Novak Đoković, košarkaš Bogdan Bogdanović te odbojkaška legenda Vladimir Grbić. Đorđević je, kako prenosi Sportklub, podijelio i sliku s natpisom: "Bol majke ne sme biti predmet ruganja. Nema opravdanja... Postoji samo ljudskost – ili njen izostanak." Njegov istup oduševio je brojne građane, a njegova poruka postala je simbol otpora i ljudskosti.