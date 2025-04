Srebrni vatreni iz Rusije vraća se na teren? Mogao bi riješiti gorući problem Hajduka

Sretan Uskrs, Mister Gattuso! Imamo mu i na čemu čestitati: Talijan na klupi Hajduka prvi je trener bijelih – od onih koji su počeli sezonu – još od sezone 2015./2016. koji će dočekati Uskrs u Hajdukovoj trenirci. U toj sezoni 2015./2016. to je uspjelo Damiru Buriću, a nakon njega – neki još prije Božića – padali su redom Marijan Pušnik, Joan Carrillo, Željko Kopić, Siniša Oreščanin, Igor Tudor, Jens Gustafsson, Valdas Dambrauskas i Ivan Leko. Gennaro Gattuso jučer je na konferenciji za novinare u Splitu govorio o Hajdukovoj utakmici u Varaždinu. Kazao je kako se telefonski čuo sa Zvonimirom Bobanom.

– Čuli smo se prije tri dana, čestitao sam mu na novoj ulozi. Igrao sam s njim u Milanu, veliki igrač, legenda svjetskog nogometa. Jako je inteligentan, obavljao je funkcije u Uefi i Fifi. To mi je prijatelj, želim mu sve najbolje – rekao je Gattuso.

A upitan tko će braniti u Varaždinu, Gattuso je odgovorio:

– Branit će Silić ili Lovre Kalinić.

Hoće li se izostanak prvoga vratara, suspendiranog Lučića, osjetiti u izgradnji igre?

– Svi naši vratari treniraju isto kao i Lučić. Vidjet ćemo tko će biti na vratima, ali nije mi to primarna misao uoči ove utakmice. Ne brinem se zbog toga. Način naše igre neće se mijenjati. Moj zadatak je odabrati najboljih jedanaest.

Hajduk je ove sezone već bio poražen u Varaždinu 0:1, kakvu utakmicu očekujete?

– Očekujem jako tešku utakmicu. Njihovi krilni napadači su problematični. Imaju tehniku, brzinu. Brane se "čovjek na čovjeka". U prvoj utakmici zasluženo smo izgubili, nisu nam dali disati. Drugo poluvrijeme na Poljudu bilo je identično. Imaju jako brze igrače, očekuje nas slična i jako teška utakmica – istaknuo je Gattuso i dodao:

– Trebat ćemo odigrati pravu momčadsku utakmicu. Varaždin ti ne dozvoljava puno. Protiv Belupa smo nakon prvog poluvremena prestali igrati. U zadnje vrijeme smo vertikalniji, a moramo raditi na kontinuitetu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Predsjednik Bilić govorio je o financijskoj situaciji u klubu te spominjao i nužne prodaje igrača. Je li čudno govoriti o tome u trenutku kada se Hajduk bori za naslov?

– Ne znam je li pravo vrijeme. Ako ne kažeš, onda će ti prigovoriti, i suprotno. Nije rečeno ništa novo. To su stvari koje zna cijeli grad. Imamo cilj, on se zna. Igramo za nešto važno, i to nam je jedino u fokusu. Znamo za sve teškoće koje klub ima, ali s današnjim danom mogu reći da plaće igračima dolaze redovno, meni i stožeru također, kao i radnoj zajednici. Postoje klubovi koji ne isplaćuju redovno plaće, oni se mogu žaliti, ali ja se stvarno ne mogu.

Poruka navijačima za Uskrs?

– Nema sumnje da će i u Varaždinu biti dvije-tri tisuće naših navijača. Hajduk je ovdje vjera. Svakog dana osjećam tu ljubav, gotovo je opipljiva. Na utakmice dolaze i stariji ljudi i djeca. Moramo pružiti dobru utakmicu kako bismo navijačima priuštili sretan Uskrs – zaključio je Gattuso.

A sad o gorućemu Hajdukovu problemu – vratarima. Toni Silić ima 20 godina, a ove sezone dobio je minutažu u dvije prvenstvene utakmice: s Osijekom (0:3) za Lokomotivu je branio 90 minuta, a odradio je i posljednje 22 minute utakmice Hajduk – Lokomotiva (1:1) u prošlom kolu, nakon isključenja Lučića. U prošloj sezoni branio je na posudbi za moldavski Sheriff, u jednoj od rijetkih sezona u kojoj ovaj klub nije osvojio naslov prvaka. Zanimljivo, Hajduk ga je i na početku ove sezone poslao na posudbu, ovaj put u Lokomotivu, gdje je bio pričuva Šubariću, pa ga je Gattuso protekle zime vratio na Poljud. Još je zanimljivije kako je u rosteru Hajdukova suparnika Varaždina također jedan vratar Silić, 25-godišnji Josip – brat Hajdukova Tonija. Njihov otac, Damir Silić, također je nekada bio vratar, branio je u sinjskom Junaku, Mladosti iz Prološca, Uskoku, Dugopolju i Hrvacama. Josip Silić u ovoj je sezone branio u šest utakmica: četiri u prvenstvu i dvije u Kupu.

Lovre Kalinić branio je u četiri prvenstvene utakmice ove sezone (plus jednu u Kupu), od toga je jedna bila u Varaždinu, u kojoj je Hajduk bio poražen 0:1 eurogolom Šege. Do ovoga kola Hajduk je bio drugi najuspješniji gost lige, s 18 bodova osvojenih u gostima u 14 nastupa (jednako koliko i Slaven Belupo), dok je u toj kategoriji uvjerljivo najuspješnija Rijeka s 24 boda u gostima. S druge strane, Varaždin je u 15 nastupa kod kuće osvojio 24 boda, među ostalim otkinuvši Rijeci pet, Hajduku tri i Dinamu dva boda. Ono što bi Hajduku trebalo ići na ruku forma je Varaždinaca: u posljednje četiri utakmice su bez pobjede, osvojivši samo tri boda, te su po tome treća najslabija momčad lige, iza Lokomotive (3 boda) i Osijeka (1 bod). Varaždin je u proljetnom dijelu prvenstva, nakon odlazaka Belcara, Šege i Nekića, u 11 utakmica ostvario samo dvije pobjede, nad Rijekom (1:0) i Šibenikom (2:0).