Dinamo otkrio pozadinu misteriozne objave: Priredili pravo iznenađenje za navijače

Dinamo je jučer iznenadio navijače misterioznom objavom uz koju su samo napisali "Nešto... još neviđeno. Sutra". Radilo se o videu na kojem se mogao raspoznati samo Dinamov dres na kojem su se izmjenjivale scene s utakmica i detalji. Mnogi navijači nakon toga su počeli razvijati vlastite teorije o tome što im klub sprema, a odgovor je (kako je Dinamo i obećao) stigao danas.

Po prvi puta u povijesti, klub je pokrenuo natječaj u kojem navijači mogu sudjelovati u dizajniranju četvrte garniture seniroske momčadi. Navijači će moći slati svoje skice i prijedloge, a pobjednički dizajn sljedeće će sezone nositi igrači seniroske momčadi.

- Dinamo nikada nije bio samo klub. Dinamo je zvuk zagrebačkih ulica, energija tribine i emocija koja se prenosi generacijama. Kroz povijest, naše su boje branili vizionari na terenu, a sada tražimo vizionara koji će nas definirati – tebe. Vrijeme je da otvorimo vrata onima koji nas najbolje poznaju. Odlučili smo srušiti barijere i slušati isključivo glas ulice, glas tribine. Vjerujemo da se najljepše priče o Dinamu ne pišu samo u uredima, već na sjevernoj tribini, u kvartovskim kafićima i na školskim igralištima. Želimo vidjeti Dinamo tvojim očima. Tražimo različitost, tražimo hrabre poteze kistom i svježe poglede koji spajaju klupsku tradiciju s modernim Zagrebom. Ovo je prvi put da ti dajemo “prazno platno” najsvetije plave opreme.