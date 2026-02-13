Dinamo otkrio pozadinu misteriozne objave: Priredili pravo iznenađenje za navijače

Dinamo je jučer iznenadio navijače misterioznom objavom uz koju su samo napisali "Nešto... još neviđeno. Sutra". Radilo se o videu na kojem se mogao raspoznati samo Dinamov dres na kojem su se izmjenjivale scene s utakmica i detalji. Mnogi navijači nakon toga su počeli razvijati vlastite teorije o tome što im klub sprema, a odgovor je (kako je Dinamo i obećao) stigao danas.
Po prvi puta u povijesti, klub je pokrenuo natječaj u kojem navijači mogu sudjelovati u dizajniranju četvrte garniture seniroske momčadi. Navijači će moći slati svoje skice i prijedloge, a pobjednički dizajn sljedeće će sezone nositi igrači seniroske momčadi.
- Dinamo nikada nije bio samo klub. Dinamo je zvuk zagrebačkih ulica, energija tribine i emocija koja se prenosi generacijama. Kroz povijest, naše su boje branili vizionari na terenu, a sada tražimo vizionara koji će nas definirati – tebe. Vrijeme je da otvorimo vrata onima koji nas najbolje poznaju. Odlučili smo srušiti barijere i slušati isključivo glas ulice, glas tribine. Vjerujemo da se najljepše priče o Dinamu ne pišu samo u uredima, već na sjevernoj tribini, u kvartovskim kafićima i na školskim igralištima. Želimo vidjeti Dinamo tvojim očima. Tražimo različitost, tražimo hrabre poteze kistom i svježe poglede koji spajaju klupsku tradiciju s modernim Zagrebom. Ovo je prvi put da ti dajemo “prazno platno” najsvetije plave opreme.
Nije važno jesi li profesionalni dizajner ili samo netko tko od malih nogu crta grb po školskim bilježnicama. Bitna je ideja. Bitna je emocija. Bitna je tvoja vizija koja će postati naša nova svetinja. Skini predložak, oslobodi kreativnost jer ti dizajniraš povijest. Četvrti dres čeka tvoj potpis - stoji u objavi kluba.
Detalje natječaja možete saznati OVDJE.
