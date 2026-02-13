FOTO Teška ozljeda Lokomotivinog dragulja: Teren je napustio u suzama i na nosilima

Nogometaši Slaven Belupa pobijedili su Lokomotivu s 2:0 u prvoj utakmici 22. kola HNL-a. Pogotke za nova tri boda momčadi Marija Gregurine postigli su Ljuban Crepulja u 45. minuti iz kaznenog udarca te veteran Leonard Žuta u 90. minuti. Možda bi utakmica završila drukčije da strateg zagrebačke momčadi Nikica Jelavić nije ostao bez ključnog igrača već u 15. minuti.

Cheikk Mbacke Diop krivo je stao u ranoj fazi utakmice te je travnjak morao napustiti na nosilima. 20-godišnji Senegalac jedan je od fizički najdominatnijih stopera lige i najbolji branič u momčadi Lokomotive ove sezone tako da bi ovo mogao biti težak udarac za ambicije zagrebačkog kluba.

Težina ozljede bit će poznata tek u sljedećih nekoliko dana, kada mladi stoper odradi potrebne pretrage, ali sudeći da je po izlasku s terena jedva susprezao suze, čini se da ga čeka poduža pauza.

Early in the first half, Lokomotiva's Cheikh Mbacke Diop was strechered off while in tears.



Fast recovery Cheikh! pic.twitter.com/J1VLzRJ4Ct — Croatian Football 🇭🇷 (@croatian_footy) February 13, 2026

Diopu je ovo bio 20. nastup u HNL-u ove sezone, a postigao je i jedan pogodak. U Lokomotivu je stigao u rujnu 2024. iz albanske Laberije, a Transfermarkt ga procjenjuje na milijun eura.