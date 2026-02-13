Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 238
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
HNL

FOTO Teška ozljeda Lokomotivinog dragulja: Teren je napustio u suzama i na nosilima

Pula: NK Istra i NK Lokomotiva sastali se u 20. kolu Prve HNL
Srecko Niketic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
13.02.2026.
u 20:21

Težina ozljede bit će poznata tek u sljedećih nekoliko dana, kada mladi stoper odradi potrebne pretrage, ali sudeći da je po izlasku s terena jedva susprezao suze, čini se da ga čeka poduža pauza

Nogometaši Slaven Belupa pobijedili su Lokomotivu s 2:0 u prvoj utakmici 22. kola HNL-a. Pogotke za nova tri boda momčadi Marija Gregurine postigli su Ljuban Crepulja u 45. minuti iz kaznenog udarca te veteran Leonard Žuta u 90. minuti. Možda bi utakmica završila drukčije da strateg zagrebačke momčadi Nikica Jelavić nije ostao bez ključnog igrača već u 15. minuti.

Cheikk Mbacke Diop krivo je stao u ranoj fazi utakmice te je travnjak morao napustiti na nosilima. 20-godišnji Senegalac jedan je od fizički najdominatnijih stopera lige i najbolji branič u momčadi Lokomotive ove sezone tako da bi ovo mogao biti težak udarac za ambicije zagrebačkog kluba.

Izašao je raspored utakmica Hrvatske u Ligi nacija: Pogledajte kada igramo spektakularne dvoboje

Težina ozljede bit će poznata tek u sljedećih nekoliko dana, kada mladi stoper odradi potrebne pretrage, ali sudeći da je po izlasku s terena jedva susprezao suze, čini se da ga čeka poduža pauza. 

Diopu je ovo bio 20. nastup u HNL-u ove sezone, a postigao je i jedan pogodak. U Lokomotivu je stigao u rujnu 2024. iz albanske Laberije, a Transfermarkt ga procjenjuje na milijun eura.
Ključne riječi
ozljeda stoper NK Lokomotiva

Komentara 1

Pogledaj Sve
ST
sttipe
21:23 13.02.2026.

Jadna dica na krtičnjacima...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Split: Navijači na utakmici Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu
Premium sadržaj
Video sadržaj
5
EDI DŽINDO

U Hajduku je totalni kaos. Pazite što su ti ljudi napravili, mogla bi zavladati anarhija

Četiri sportska direktora u manje od dvije godine, i sa svakim od njih je nešto pošlo po zlu. Već ta informacija dovodi nas do zaključka da vrhuška kluba (zajedno s Nadzornim odborom) ili ne zna baratati sa sportskom politikom, ili ne zna birati ljude za vođenje iste, ili se pak ne zna prema njima odnositi s dovoljno profesionalnog poštovanja te ispoštivati obećano

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!