HNL

Slaven pobjedom protiv Lokomotive preskočio Rijeku

Koprivnica: Susret Slaven Belupa i Lokomotive u 22. kolu SuperSport HNL-a
Damir Spehar/PIXSELL
VL
Autor
Hina
13.02.2026.
u 20:01

Prvo poluvrijeme proteklo je u bezidejnoj igri oba sastava, domaći su imali posjed lopte, a gosti se orijentirali na protunapade

U prvoj utakmici 22. kola HNL-a Slaven Belupo je kao domaćin svladao Lokomotivu sa 2-0 (1-0).

Golove su postigli Ljuban Crepulja (45-11m) i Leonard Zuta (90).

Prvo poluvrijeme proteklo je u bezidejnoj igri oba sastava, domaći su imali posjed lopte, a gosti se orijentirali na protunapade. Jedina uzbudljivija situacija dogodila se u 28. minuti kada je Stojaković uspio ući u kazneni prostor domaćih, ali njegov je udarac iskosa prošao pored vratnice.

Izašao je raspored utakmica Hrvatske u Ligi nacija: Pogledajte kada igramo spektakularne dvoboje

I kada se činilo kako će se na poluvrijeme otići bez golova vrlo je nespretan bio gostujući branič Posavac. On je pokušao ispucati loptu, ali je promašio i nogom pogodio Mažara na samoj liniji kaznenog prostora pa su domaći dobili 11-erac kojega je sigurno iskoristio Crepulja.

U drugom poluvremenu Slaven je dominirao, u 59. minuti Dabro nije iskoristio "zicer" kada je izašao sam pred Posavca koji mu je obranio udarac pa je pitanje pobjednika riješeno u samoj završnici.

Opet su gosti bili neoprezni pred svojim 16-ercem, ovoga puta su napravili prekršaj na 17 metara od svog gola, a Zuta je sjajno izvedenim slobodnim udarcem postavio konačni rezultat.

Peti Slaven sada ima 30 bodova, kao i četvrta Istra 1961, a bod manje ima šesta Rijeka, dok je Lokomotiva sedma sa 26 bodova.

Vodi Dinamo sa 45 bodova, pet više od drugog Hajduka.

HNL NK Lokomotiva Slaven Belupo

