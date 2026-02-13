Naši Portali
USKORO BI MOGLA KUĆI

VIDEO Lindsey Vonn javila se iz bolnice s dobrim vijestima: Evo što je rekla zabrinutim navijačima

U.S. skier Lindsey Vonn lies in a hospital bed, after she crashed during the Women's Downhill, in Treviso
@lindseyvonn via Instagram/REUTE
VL
Autor
Karlo Koret
13.02.2026.
u 19:24

Trenutno sam u bolnici, prilično nepokretna, ali posjećuju me brojni prijatelji i obitelj. Kao što sam rekla, pisma, poruke i sve ostalo su zaista nevjerojatni, a osoblje i sjajan tim ovdje su bili izvrsni

Najbolja skijašica u povijesti brzih disciplina (spust i superveleslalom) Lindsey Vonn teško je pala u subotnjoj utrci spusta na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu. 41-godišnja Amerikanka morala je biti prevezena helikopterom u bolnicu gdje se i dalje nalazi. Pokazalo se kako je slomila nogu te ju čekaju brojne operacije i dug proces oporavka.

Vonn je na igre stigla sa slomljenim prednjim križnjim ligamentom nakon pada u spustu u Crans Montani samo devet dana prije početka Igara, a novi pad samo joj je pogoršao zdravstveno stanje. Jedna od najvećih skijašica svijeta prošla je već tri operacije od svog kobnog pada, a u videu koji je objavila na društvenim mrežama rekla je kako ju čeka još jedna:

Izašao je raspored utakmica Hrvatske u Ligi nacija: Pogledajte kada igramo spektakularne dvoboje

- Hej ljudi, samo sam se htjela kratko javiti i svima od srca zahvaliti na cvijeću, pismima i plišanim morskim psima koje mi šaljete. To je zaista nevjerojatno i puno mi je pomoglo. Prošla sam kroz nekoliko prilično teških dana u bolnici, ali napokon se osjećam više kao ona stara ja - započela je svoje javljanje iznenađujuće dobro raspoložena Kraljica Brzine.

- Preda mnom je dug, dug put oporavka. Sutra me čeka još jedna operacija i nadam se da će dobro proći. Nakon toga bih se možda mogla vratiti kući, gdje će mi trebati još jedan zahvat. Još ne znam točno o čemu se radi dok ne dobijem bolje snimke, ali to je otprilike situacija u kojoj se nalazim. Trenutno sam u bolnici, prilično nepokretna, ali posjećuju me brojni prijatelji i obitelj. Kao što sam rekla, pisma, poruke i sve ostalo su zaista nevjerojatni, a osoblje i sjajan tim ovdje su bili izvrsni. Osjećam se vrlo sretno i privilegirano što imam toliko ljudi oko sebe koji mi pomažu da prođem kroz sve ovo - nastavila je u istom dahu.

Za kraj je poželjela sreću kolegama iz skijaške reprezentacije SAD-a i drugim predstavnicima Amerike na ovim Igrama: "Samo želim reći hvala i naprijed, Team USA! Sjajno vas je gledati i to mi stvarno podiže raspoloženje. Svaka čast ekipi, samo tako nastavite. Javit ću se kad budem mogla."

pad Skijanje bolnica ZOI 2026. Lindsey Vonn

