VIDEO Mladi Hrvati mlatili se na terenu, evo zbog čega je došlo do opće makljaže

U Puli se ove subote odigrala prijateljska utakmica između U-19 kategorija Hrvatske i Portugala (2:2), a obilježila ju je tučnjava igrača.

Prvo poluvrijeme proteklo je relativno mirno, no u nastavku je došlo do sukoba. Osim golova, gledatelji su svjedočili i neugodnoj situaciji, tučnjavi gotovo svih igrača na terenu, a takve stvari vrlo se rijetko viđaju na prijateljskim susretima. Nervozu su dodatno potvrdila i dva crvena kartona koja su dobili portugalski igrači.

Utakmica je završila remijem, a ni nakon posljednjeg zvižduka suca situacija se nije smirila. Naime, opet je došlo do naguravanja.

Video incidenta pogledajte OVDJE.