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INCIDENT U CRNOJ GORI

'Tivat je razotkrio Vučića. Sada svi vide da je umislio da može biti i predsjednik Srbije i šef mafije'

Aleksandar Vučić prisustvovao je rezultatima analize stanja, operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije za 2025. godinu
Foto: Stanislav Nedelja
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Autori: Hrvoje Zovko, Mateja Papić
03.06.2026.
u 16:17

"Ne putuje kao predsjednik države, već kao šef mafije koji sa sobom vodi paravojne i parapolicijske strukture, batinaše i kriminalce", poručio je Milivojević za Večernji list.

Predsjednik Demokratske stranke Srbije Srđan Milivojević zatražio je ostavku srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića nakon incidenta u Crnoj Gori, gdje je policija uoči summita Europska unija – Zapadni Balkan zabranila ulazak skupini od oko 90 državljana Srbije koji su u Tivat doputovali čarter letom iz Beograda. Crnogorski mediji objavili su da su među putnicima bile osobe koje se vode kao "sigurnosno interesantne", a prema informacijama kojima raspolaže Uprava policije Crne Gore, dio njih navodno je imao zadaću neformalno osiguravati Vučićev boravak tijekom regionalnog summita koji se u četvrtak i petak održava na crnogorskoj obali.

Milivojević je događaj nazvao "nezapamćenim skandalom" te ustvrdio da je riječ o još jednom dokazu načina na koji Vučić godinama nastupa na regionalnim skupovima. "Tivat je razotkrio Vučića. Sada svi vide da je umislio da može biti i predsjednik Srbije i šef mafije. Ne putuje kao predsjednik države, već kao šef mafije koji sa sobom vodi paravojne i parapolicijske strukture, batinaše i kriminalce", poručio je Milivojević za Večernji list.

Dodao je kako postupanje crnogorske policije pokazuje da je "Vučić prešao svaku granicu" te da se njegovo ponašanje, kako tvrdi, više ne može tolerirati ni u državama regije. "To što je crnogorska policija spriječila ulazak ljudi iz kriminalne sredine, od kojih se mnogi vode kao sigurnosno interesantne osobe, pokazuje da je njegovo gangstersko ponašanje postalo neprihvatljivo čak i izvan Srbije", rekao je predsjednik Demokratske stranke.

Milivojević je ustvrdio i da je riječ o "poniženju Republike Srbije" te optužio Vučića da je od državnih institucija stvorio paravan za interese vlasti. "Ovo je dokaz da je od države napravljena kriminalna organizacija u kojoj se institucije koriste kao paravan, a kriminalci kao osiguranje predsjednika Srbije", naveo je. Posebno je pohvalio reakciju crnogorskih vlasti, ocijenivši da ona pokazuje zašto je Crna Gora danas bliže članstvu u Europskoj uniji od Srbije. "Postupanje crnogorskih institucija pokazuje zbog čega je Crna Gora na pragu Europske unije, dok je Srbija, zarobljena Vučićevom mafijom, postala predmet ismijavanja i poniženja u Europi", rekao je. Na kraju je pozvao Vučića da podnese ostavku i odgovara pred institucijama Srbije.

Srdjan Milivojevic
Srdjan Milivojevic
Foto: L.L./ATAImages/PIXSELL

Crnogorska policija ranije je, da podsjetimo, potvrdila da je u sklopu pojačanih sigurnosnih mjera u tivatskoj zračnoj luci izvršila detaljne provjere putnika koji su doputovali čarter letom iz Beograda te da će, ako za to postoje zakonski uvjeti, biti poduzete i restriktivne mjere. Prema pisanju crnogorskih Vijesti, svim putnicima bit će zabranjen ulazak u zemlju te će biti vraćeni u Srbiju. Summit EU – Zapadni Balkan u Tivtu okupit će niz najviših europskih i regionalnih dužnosnika, među kojima su predsjednik Europskog vijeća António Costa, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, francuski predsjednik Emmanuel Macron, njemački kancelar Friedrich Merz te talijanska premijerka Giorgia Meloni.

Ključne riječi
Srbija Aleksandar Vučić Srđan Milivojević

Komentara 13

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Avatar ruby red
ruby red
16:27 03.06.2026.

To je zato što Vučić više ne može unajmiti nikog iz Kavačkog i Škaljarskog klana, od kad mu je šef policije sudjelovao u ubojstvu i prikrivanju, pa sad mora uvesti svoje direktno iz genocidne? Pukla ljubav između dva oka, a bogami i između naočala 🧐

Avatar horuk
horuk
16:28 03.06.2026.

Šta kažu možemosi na zo što im parneri po mržnji i kriminalu iz Beograda rade?

Avatar Tombstone
Tombstone
16:48 03.06.2026.

Uoci "samita"????....ovo je prepisano iz srpskog tiska ili kaj?

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