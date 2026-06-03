Perez prelomio: Vratit će Luku Modrića u Real, a s njim još jednu klupsku legendu

Ponajveći svjetski klub Real Madrid prolazi kroz turbulentno razdobolje. Nakon dvije sezone bez trofeja, u tijeku su izbori za novog klupskog predsjednika. Očekuje se kako će pobjedu ponovno odnijeti Florentino Perez, a dugogodišnji gazda Kraljevskog kluba ima i veliki plan za povratak na vrh. Kako pišu španjolski mediji, želi u klub vratiti igračke legende Luku Modrića i Tonija Kroosa.

Bivši njemački reprezentativac već se umirovio od profesionalnog nogometa, dok bi Modrić to moga učiniti vrlo uskoro budući da na jesen slavi 41. rođendan. Perez želi da njih dvojica preuzmu funkcije u sportskom sektoru kluba i usko surađuju s prvom momčadi. Modrića vide kao čovjeka koji savršeno razumije klupski mentalitet, pritisak koji donosi igranje u Realu i atmosferu u svlačionici.

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Njegova riječ ima težinu i kod mladih igrača i kod iskusnih zvijezda. Zato ga žele u ulozi bliskoj prvoj momčadi, stručnom stožeru i svlačionici. Vjeruje da razgovorom i savjeta može unijeti prijeko potrebni mir u momčad. Za Kroosa se nadaju da će preuzeti ulogu u stručnom stožeru novog trenera Josea Moruinha.

Žele da pomogne u skautingu, sportskom planiranju i kreiranju dugoročne strategije. Njih dvojica ne bi radili samo s prvom momčadi, po Perezovim željama. Također bi radili kao savjetnici kod ulaznih i izlaznih transfera te da će pomagati mladim igračima kod prilagodbe na klub, pritisak i okruženje oko Reala.

Jasno je kako Perez želi doslovno vratiti klub na staze stare slave. Dovođenjem dvojice igrača koji su bili ključni u jednom od najuspješnijih klupskih razdoblja u povijesti, želi vratiti pobjednički mentalitet koji je krasio momčad proteklih desetak godina.