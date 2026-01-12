Evo koliko će u džep pospremiti sad već bivši trener Reala, na račun će mu sjesti gomila novca

Potres na Santiago Bernabéuu. Manje od osam mjeseci nakon što je stigao kao veliko pojačanje i nasljednik Carla Ancelottija, Xabi Alonso (44) više nije trener Real Madrida. Kraljevski klub je na svojim službenim stranicama potvrdio da je suradnja raskinuta "sporazumno", samo dan nakon bolnog poraza od najvećeg rivala. Kap koja je prelila čašu bio je poraz od Barcelone 3:2 u finalu španjolskog Superkupa u Saudijskoj Arabiji, rezultat koji, prema izvještajima, nije ni približno dočarao dominaciju katalonske momčadi. Iako je Alonsova era započela obećavajuće, s trinaest pobjeda u prvih četrnaest utakmica, niz lošijih rezultata i porazi u ključnim dvobojima presudili su nekadašnjoj igračkoj legendi kluba.

Ovaj "sporazumni" raskid bit će iznimno skup potez za predsjednika Florentina Péreza i upravu kluba. Prema pisanju španjolskog lista El Debate, Real Madrid će Xabiju Alonsu morati isplatiti čak 15 milijuna eura odštete za prijevremeni raskid ugovora. Bivši španjolski veznjak, koji je s Leverkusenom čudesno osvojio Bundesligu bez poraza, imao je ugovor do ljeta 2028. godine uz godišnju plaću koja se procjenjuje na oko devet milijuna eura neto, stoga će mu otpremnina predstavljati značajnu financijsku zadovoljštinu za neuspješnu epizodu u glavnom gradu Španjolske.

Ukupni trošak Alonsovog kratkog mandata za Real Madrid penje se na vrtoglavu cifru. Naime, klub je prošlog ljeta platio još 15 milijuna eura odštete Bayer Leverkusenu kako bi uopće oslobodio Alonsa ugovora i doveo ga na svoju klupu. Kada se zbroje odšteta plaćena njemačkom klubu i otpremnina koja sada slijedi Alonsu, dolazi se do cifre od 30 milijuna eura, ne računajući njegovu plaću za odrađeni period. Neki izvori sugeriraju da bi ukupan iznos isplate, uključujući i cijeli Alonsov stručni stožer, mogao čak i premašiti taj iznos, što ovaj angažman čini jednim od najskupljih promašaja u novijoj povijesti kluba.

Tijekom svog mandata, Alonso je vodio momčad u 34 utakmice, ostvarivši 24 pobjede, četiri remija i šest poraza, što mu donosi postotak pobjeda od čak 71 posto, više od prethodnika Ancelottija i Zinedinea Zidanea. Međutim, statistika nije bila dovoljna. Porazi od Manchester Cityja i Liverpoola u Ligi prvaka te od Atletica i Celte u prvenstvu, uz loše odnose s nekim zvijezdama svlačionice, poput Viníciusa Júniora, stvorili su nepovjerenje uprave. Real je ostavio na drugom mjestu La Lige, s četiri boda zaostatka za vodećom Barcelonom.