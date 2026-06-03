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ŠOK ZA NAVIJAČE

Preminuo poznati sportski komentator iz BiH: Pamtit ćemo ga po jednom legendarnom poviku

Screenshot
VL
Autor
vecernji.hr
03.06.2026.
u 18:27

Bio je poznat kao vrsni poznavatelj američke i europske košarke, a postao je i sinonim za prijenose utakmica Eurolige, ABA lige i NBA lige

Tužne vijesti dolaze nam iz susjedne Bosne i Hercegovine, preminuo je legendarni sportski komentator Edin Avdić. 46-godišnjak iz Sarajeva bio je jedan od najcjenjenijih sportskih novinara, komentatora i kolumnista u regiji. Najpoznatiji je bio po svojim prijenosima košarkaških utakmica.

Rođen je 19. lipnja 1979. u Sarajevu. Od malena je bio član akademije KK Bosne kao i juniorskih reprezentacija Bosne i Hercegovine. Kada je završio sa sportskom karijerom, diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu te svoje znanje o košarci donio u svijet medija. 

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Bio je poznat kao vrsni poznavatelj američke i europske košarke, a postao je i sinonim za prijenose utakmica Eurolige, ABA lige i NBA lige. Trenutak po kojem će ga se možda i najviše pamtiti je legendarni povik "Teletović, iz svlačionice, sa parkinga" s prijenosa utakmice BiH i Litve s Eurobasketa 2013.

Ime je igradio na Federalnoj televiziji i OBN-u prije nego je postao zaštitno lice Arena Sporta. Uzrok smrti još nije poznat.
Ključne riječi
košarka komentator smrt Edin Avdić

Komentara 1

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GR
Grundl
18:35 03.06.2026.

Di je taj region u kojem je pokojni bil poznat?

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