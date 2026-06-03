Domaći par nakon 11 godina teške borbe dobio je dijete, a sada imaju novi razlog za slavlje: 'Ponosni smo na tebe'

Glazbeni producent i osnivač grupe Colonia, Boris Đurđević, i njegova supruga, spisateljica Valerija Đurđević, proživljavaju najsretnije dane. Nakon što su krajem prošle godine postali roditelji malenog Maxa, sada su imali još jedan veliki razlog za obiteljsko slavlje - maturalna večer Borisovog starijeg sina Lukasa, kojeg ima iz prvog braka.

Cijela obitelj okupila se kako bi podržala maturanta, a Valerija je zajedničku fotografiju objavila na Instagramu uz emotivnu poruku. "Večeras smo ispratili Lukasa na maturalnu večeru, a posebnu pažnju ukrao je Max koji je odlučio biti pravi timski igrač – u tamnoplavom odijelu, baš kao i veliki brat. Matchy matchy brothers. Jedan kreće u novo životno poglavlje, a drugi ga ponosno prati. Sretno, Lukas! Uživaj u svojoj večeri i svim lijepim trenucima koji tek dolaze. Volimo te i ponosni smo na tebe", napisala je spisateljica u objavi koju možete pogledati OVDJE.

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Ovaj radostan događaj nastavak je sretnog razdoblja za par koji je u studenom 2025. dobio svoje prvo zajedničko dijete. Dolazak sina Maxa bio je ispunjenje najvećeg sna nakon 11 godina iscrpljujuće borbe. Naime, Valerija se 15 godina borila s endrometriozom, kroničnom bolešću od koje inače boluje svaka deseta žena. Boris je nedavno za In Magazin progovorio o teškim epizodama koje je proživljavala njegova voljena: "Užasno je bilo teško to gledati. Ne znam kako je ona to preživjela i kako smo mi to preživjeli", istaknuo je glazbenik na promociji suprugine knjige "Pobijediti endometriozu" u ožujku ove godine, dodajući da je pogotovo teško bilo kad ni hitna pomoć nije mogla doći na vrijeme.

"Hitna mi se čak par puta nije ni htjela javiti pa sam morao zvati s drugog broja jer su već znali po prezimenu, ah, to je Đurđević i to je samo endometrioza", prisjetio se Boris. "Ako bi ja došao u deset navečer, oni bi došli u pet ili šest ujutro kad ona već umire od bolova, vrišti. Kako se čovjek tad osjeća? Užasno nemoćno, ne možeš pomoći", prisjetio se teških trenutaka kroz koje su prolazili. Boris je supruzi bio najveća podrška u najtežim trenucima.

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"Bio sam s njom na svakom pregledu, kod svakog ginekologa, kod svakog doktora, kirurga, kod svih koji razumiju endometriozu. Cijeli svijet je pretražila što se tiče svih doktora", istaknuo je u razgovoru na promociji nove knjige svoje Valerije. Nakon 15 godina borbe s bolešću koja uzrokuje neplodnost, Valerija je krajem prošle godine postala majka i odlučila da neće stati samo na ovoj knjizi. "Da, to sam već negdje odlučila da će biti još jedna knjiga koja će opisivati samo put do bebe. Možda će se zvati Pobijediti neplodnost", otkrila je Valerija, koja je postala majka s 42 godine, a Boris otac s 53, no kaže da ga njihov sedmomjesečni sinčić pomlađuje.

Borisu je Max treće dijete. Osim maturanta Lukasa, iz prvog braka ima i kćer Noru, a sada uživa u novoj očinskoj ulozi uz suprugu i najmlađeg člana obitelji.

*dijelom uz pomoć AI