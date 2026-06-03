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UEFA zbog Italije mijenja sustav kvalifikacija za velika natjecanja: Uvode veliku novost

UEFA Conference League - Final - Crystal Palace v Rayo Vallecano
Annegret Hilse/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
03.06.2026.
u 18:00

Azzurri su u dodatnim kvalifikacijama propustili izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo što će četverostrukom prvaku biti treći propušteni Mundijal zaredom

Prema informacijama nekoliko stranih medija, UEFA ponovno razmatra promjene unutar sustava kvalifikacija za Svjetska i Europska prvenstva. Novosti bi se odnosile na određivanje domaćinstava u dodatnim kvalifikacijama. Dosad su se domaćini polufinala i finala u doigravanju određivali ždrijebom, a sada žele da domaćin bude određen ovisno i rezultatima i renkingu na FIFA-inoj ljestvici.

Mnogi mediji navode kako se ovim potezom pokušava ići na ruku reprezentacija poput Italije. Azzurri su u dodatnim kvalifikacijama propustili izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo što će četverostrukom prvaku biti treći propušteni Mundijal zaredom. Talijani su u polufinalu doigravanja domaćini bili u Bergamu gdje su svladali Sjevernu Irsku dok su u finalu poraženi u Zenici od Bosne i Hercegovine.

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Osim Italije, navode se primjeri Danske i Turske koji su kao favoriti u svojim utakmicama morali igrati u gostima. UEFA zato planira uvesti pravilo po kojem bi reprezentacije iz prve jakosne skupine u dodatnim kvalifikacijama unaprijed dobile domaćinstvo i polufinalne i finalne utakmice playoffa.

Nedavno se spominjala i potpuna rekonstrukcija kvalifikacijskog sustava po uzoru na Ligu nacija i Ligu prvaka. To je još jedna ideja koju UEFA razmatra, ali teško da bi ona mogla biti provedena prije kraja kvalifikacijskog ciklusa za Euro 2028.
Ključne riječi
pravila promjene svjetsko prvenstvo Dodatne kvalifikacije UEFA

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