UEFA zbog Italije mijenja sustav kvalifikacija za velika natjecanja: Uvode veliku novost

Prema informacijama nekoliko stranih medija, UEFA ponovno razmatra promjene unutar sustava kvalifikacija za Svjetska i Europska prvenstva. Novosti bi se odnosile na određivanje domaćinstava u dodatnim kvalifikacijama. Dosad su se domaćini polufinala i finala u doigravanju određivali ždrijebom, a sada žele da domaćin bude određen ovisno i rezultatima i renkingu na FIFA-inoj ljestvici.

Mnogi mediji navode kako se ovim potezom pokušava ići na ruku reprezentacija poput Italije. Azzurri su u dodatnim kvalifikacijama propustili izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo što će četverostrukom prvaku biti treći propušteni Mundijal zaredom. Talijani su u polufinalu doigravanja domaćini bili u Bergamu gdje su svladali Sjevernu Irsku dok su u finalu poraženi u Zenici od Bosne i Hercegovine.

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Osim Italije, navode se primjeri Danske i Turske koji su kao favoriti u svojim utakmicama morali igrati u gostima. UEFA zato planira uvesti pravilo po kojem bi reprezentacije iz prve jakosne skupine u dodatnim kvalifikacijama unaprijed dobile domaćinstvo i polufinalne i finalne utakmice playoffa.

Nedavno se spominjala i potpuna rekonstrukcija kvalifikacijskog sustava po uzoru na Ligu nacija i Ligu prvaka. To je još jedna ideja koju UEFA razmatra, ali teško da bi ona mogla biti provedena prije kraja kvalifikacijskog ciklusa za Euro 2028.