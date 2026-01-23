Srbija razbila Italiju u Beogradu i plasirala se u finale Europskog prvenstva

Vaterpolisti Srbije pobijedili su Italiju rezultatom 17:13 i plasirali se u finale Europskog prvenstva u Beogradu. Tamo će igrati protiv Mađarske koja je ranije pobijedila Grčku.

Srbija je vodila od početka do kraja dvoboja. Italija je držala kakav-takav priključak u prvoj polovici dvoboja, ali u nastavku nije mogla pratiti napadački ritam Srbije koja je poentirala praktički u svakom napadu. Veliku ulogu u pobjedi imao je i izvrsni vratar Milan Glušac sa 14 obrana.

Mađarska će u nedjelju pokušati osvojiti svoj već 14. naslov europskog prvaka, dok Srbija traži svoj šest naslov otkako igra samostalno. Zanimljivo, ovo je treći put kako je Beograd domaćin EP-a, a u oba prethodna slučaja Srbija je iskoristila domaći teren za osvajanje zlata. Prvi put 2006., a drugi 2016. godine.

Finalna utakmica na rasporedu je u nedjelju u 20:30 sati, dok će se susret za treće mjesto igrati u 17:00.