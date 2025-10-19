Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 93
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
GIMNASTIKA

Srbić u Indoneziji lovi svoju četvrtu svjetsku medalju: Otputovali smo oslabljeni za dva jaka imena

Zagreb: Održan je 21. Olimpijski festival dječjih vrtića
Luka Stanzl/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
19.10.2025.
u 14:53

Tin Srbić će nastupiti na svojoj najjačoj spravi, preči, Filip Ude, Marko Sambolec i Mateo Žugec natjecat će se na konju s hvataljkama, dok će Marko Jovičić izaći na parter.

Danas u Džakarti počinje Svjetsko prvenstvo u sportskoj gimnastici koje završava 26. listopada. Hrvatska reprezentacija već je završila adaptaciju i posljednje pripreme u glavnom gradu Indonezije, gdje kreću kvalifikacije za ulazak među svjetsku elitu.

I dalje smo jaki

Iako su ozljede promijenile planirani sastav – naš predstavnik na Olimpijskim igrama u Parizu Aurel Benović zbog ozljede stopala morao je otkazati nastup na preskoku i parteru, a Sara Šulekić, naša najbolja predstavnica na dvovisinskim ručama, povukla se neposredno prije puta zbog ozljede koljena – Hrvatska i dalje ima snažnu ekipu koja će dati sve od sebe.

Tin Srbić će nastupiti na svojoj najjačoj spravi, preči, Filip Ude, Marko Sambolec i Mateo Žugec natjecat će se na konju s hvataljkama, dok će Marko Jovičić izaći na parter. U ženskoj reprezentaciji, Tijana Korent tražit će svoj prolaz u finale na preskoku, Tina Zelčić nastupit će na gredi, a Antea Šikić Kaučič na parteru – upravo u disciplini u kojoj je ove sezone slavila kao ukupna pobjednica Svjetskog Challenge kupa. Mušku ekipu prate treneri Emil Šanjek, Miroslav Pavlović, Igor Kriajimskii i Lucijan Krce, koji je ujedno vođa puta, dok je ženska reprezentacija pod vodstvom trenera Marka Breza. Uz tim su i suci Julija Ljubančić i Damir Fotak te fizioterapeut Vlatko Vorih.

Kvalifikacije se održavaju od 19. do 21. listopada, a najbolji će izboriti nastup u finalima po spravama koja su na rasporedu u petak i subotu, 24. i 25. listopada. Završnicu Prvenstva gledatelji u Hrvatskoj moći će pratiti uživo na HRT2, oba dana od 9 do 13 sati, uz stručno sukomentiranje potpredsjednika Hrvatskog gimnastičkog saveza Roberta Seligmana.

Hrvatska je u povijesti svjetskih prvenstava do sada osvojila pet medalja – jednu zlatnu, tri srebrne i jednu brončanu. Na listi osvajača medalja na svjetskim prvenstvima Hrvatska je na solidnom 37. mjestu. Na zadnjem SP-u u Antwerpenu 2023. godine jedinu medalju osvojio je Tin Srbić, bio je srebrni u vježbi na preči. Inače, Tin Srbić je vlasnik jedinog zlata. Bio je prvi na preči na SP-u u Montrealu 2017. godine. Osim ove dvije medalje Srbić ima i srebro iz Stuttgarta 2019. godini. Osim Srbića, medalje na svjetskim prvenstvima osvajali su još samo Filip Ude, koji je u Naningu 2014. godine bio drugi u finalu konja s hvataljkama, te Marijo Možnik, današnji predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza, koji je na istom SP-u u Kini bio brončani na preči.

SP nije kvalifikacijski za OI

– Dobro je da ovo svjetsko prvenstvo nije kvalifikacijsko za odlazak na Olimpijske igre u Los Angeles. Naime, moja nova vježba još nije potpuno utrenirana. Vidjelo se to po posljednjim nastupima na svjetskim kupovima gdje nisam ušao u finale. Napravit ću sve u svojoj moći da izborim barem finale – rekao je Tin Srbić. 
Ključne riječi
Gimnastika Tin Srbić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još