Srbić u Indoneziji lovi svoju četvrtu svjetsku medalju: Otputovali smo oslabljeni za dva jaka imena

Danas u Džakarti počinje Svjetsko prvenstvo u sportskoj gimnastici koje završava 26. listopada. Hrvatska reprezentacija već je završila adaptaciju i posljednje pripreme u glavnom gradu Indonezije, gdje kreću kvalifikacije za ulazak među svjetsku elitu.

I dalje smo jaki

Iako su ozljede promijenile planirani sastav – naš predstavnik na Olimpijskim igrama u Parizu Aurel Benović zbog ozljede stopala morao je otkazati nastup na preskoku i parteru, a Sara Šulekić, naša najbolja predstavnica na dvovisinskim ručama, povukla se neposredno prije puta zbog ozljede koljena – Hrvatska i dalje ima snažnu ekipu koja će dati sve od sebe.

Tin Srbić će nastupiti na svojoj najjačoj spravi, preči, Filip Ude, Marko Sambolec i Mateo Žugec natjecat će se na konju s hvataljkama, dok će Marko Jovičić izaći na parter. U ženskoj reprezentaciji, Tijana Korent tražit će svoj prolaz u finale na preskoku, Tina Zelčić nastupit će na gredi, a Antea Šikić Kaučič na parteru – upravo u disciplini u kojoj je ove sezone slavila kao ukupna pobjednica Svjetskog Challenge kupa. Mušku ekipu prate treneri Emil Šanjek, Miroslav Pavlović, Igor Kriajimskii i Lucijan Krce, koji je ujedno vođa puta, dok je ženska reprezentacija pod vodstvom trenera Marka Breza. Uz tim su i suci Julija Ljubančić i Damir Fotak te fizioterapeut Vlatko Vorih.

Kvalifikacije se održavaju od 19. do 21. listopada, a najbolji će izboriti nastup u finalima po spravama koja su na rasporedu u petak i subotu, 24. i 25. listopada. Završnicu Prvenstva gledatelji u Hrvatskoj moći će pratiti uživo na HRT2, oba dana od 9 do 13 sati, uz stručno sukomentiranje potpredsjednika Hrvatskog gimnastičkog saveza Roberta Seligmana.

Hrvatska je u povijesti svjetskih prvenstava do sada osvojila pet medalja – jednu zlatnu, tri srebrne i jednu brončanu. Na listi osvajača medalja na svjetskim prvenstvima Hrvatska je na solidnom 37. mjestu. Na zadnjem SP-u u Antwerpenu 2023. godine jedinu medalju osvojio je Tin Srbić, bio je srebrni u vježbi na preči. Inače, Tin Srbić je vlasnik jedinog zlata. Bio je prvi na preči na SP-u u Montrealu 2017. godine. Osim ove dvije medalje Srbić ima i srebro iz Stuttgarta 2019. godini. Osim Srbića, medalje na svjetskim prvenstvima osvajali su još samo Filip Ude, koji je u Naningu 2014. godine bio drugi u finalu konja s hvataljkama, te Marijo Možnik, današnji predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza, koji je na istom SP-u u Kini bio brončani na preči.

SP nije kvalifikacijski za OI

– Dobro je da ovo svjetsko prvenstvo nije kvalifikacijsko za odlazak na Olimpijske igre u Los Angeles. Naime, moja nova vježba još nije potpuno utrenirana. Vidjelo se to po posljednjim nastupima na svjetskim kupovima gdje nisam ušao u finale. Napravit ću sve u svojoj moći da izborim barem finale – rekao je Tin Srbić.