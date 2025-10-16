Naši Portali
Riutmička gimnastika

Nadam se da će svi naši gosti ispuniti svoje želje i ciljeve na ovom natjecanju.

Damir Mrvec
16.10.2025.
Kvalifikacijama juniorki s početkom od 9 sati sutra u Košarkaškom centru Dražen Petrović startat će trodnevni spektakl ritmičke gimnastike - 9. izdanje FIG Aura Cupa, najjačeg natjecanja u ovom sportu u Hrvatsku.

Kvalifikacijama juniorki s početkom od 9 sati sutra u Košarkaškom centru Dražen Petrović startat će trodnevni spektakl ritmičke gimnastike - 9. izdanje FIG Aura Cupa, najjačeg natjecanja u ovom sportu u Hrvatsku. 

 - Ne možemo reći da je sve spremno, jer tek večeras ulazimo u dvoranu i krećemo s uređenjem. Čeka nas duga noć u kojoj moramo pripremiti sve za sutrašnji početak natjecanja.

Nadam se da ćemo uspjeti u tako kratkom roku posložiti sve onako kako želimo -  rekla je Nika Crevatini, naša proslavljena ritmičarka, a danas izbornica hrvatske reprezentacije.

 - Startamo od 9 sati s juniorskom kategorijom, dok će u lov na finale od 15 sati i seniorke.

U juniorskoj konkurenciji hrvatsku reprezentaciju predstavljat će Nika Pfeifer i Nea Senzen iz GK Aura, a u seniorskoj Tamara Artić iz GK Vindija i Gresa Ramadani iz Aure.  Nadam se da su djevojke spremne i da će uspjeti nastupiti onako kako želimo.

Većina od 340 sportašica i još toliko popratnog osoblja iz 21 zemlje svijeta već je stiglo u Zagreb i krenulo s pripremom za natjecanje. 

 - Nadam se da će svi naši gosti ispuniti svoje želje i ciljeve na ovom natjecanju. Ono što svakako mogu reći sa sigurnošću je da svi mogu očekivati još bolje i kvalitetnije natjecanje nego prije.

Grad Zagreb svrstao nas je među priredbe od gradskog značaja, zahvalna sam i ponosna i vjerujem kako će se vidjeti koliko smo puno radili i trudili se da bi dočarali još ljepšu priču Aura Cupa i napravili show.

Ovim putem pozivam sve ljubitelje sporta, ritmičke gimnastike i ljubitelje Aure da dođu i podrže sve naše djevojke sutra i nadam se u finalima u subotu, ali i sve naše mlade nade koje će nastupiti u subotu i nedjelju -  pozvala je Crevatini.

Subota je rezervirana za A i B programe (od 9:00), dok će vrhunac dana biti velika finala FIG natjecanja, prvo juniorke (19:20 - 20.40), a zatim i seniorke (20:50 - 22:10) koje će biti okrunjene princezom i kraljicom Aura Cupa i uz dizajnerske krune kući zajedno sa svojim trenericama odnijeti vrijedne novčane nagrade.

Ulaz je slobodan za sva tri dana natjecanja, a live prijenos FIG finala seniorki moći će se pratiti na Sportklubu te repriza u nedjelju na Sportskoj televiziji.

