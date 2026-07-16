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U New Yorku

Na dan finala nogometnog SP-a razgovori o NBA Europe

FILE PHOTO: NBA: Playoffs-Houston Rockets at Los Angeles Lakers
Kirby Lee/REUTERS
Autor
Dražen Brajdić
16.07.2026.
u 13:45

Ono što je zanimljivo jest da ta liga neće biti posve zatvorena kao što je sadašnji NBA, već da će prve sezone pravo nastupa imati finalisti Fibine Lige prvaka. A to je upravo natjecanje u kojem će participirati Cibona za koju nam je teško vjerovati da se može toliko pojačati pa da iskoristi takvu priliku.

Na dan finala nogometnog Svjetskog prvenstva koje se igra u New Jerseyju, u susjednom New Yorku održat će se vrlo važan sastanak vezan uz budućnost europske klupske košarke. Naime, kako će tih dana u Americi boraviti i vlasnici nekih od najvećih europskih nogometnih klubova, s njima će razgovarati povjerenik NBA lige Adam Silver, kako bi propitao njihov interes za financiranjem košarkaških klubova koji bi igrali NBA Europe.

Silver ističe da je razina zanimanja nadišla njegova očekivanja pa kao takav i najavljuje "porinuće" lige za 15 mjeseci, točnije u listopadu 2027. godine.

Tu ligu trebali bi činiti neki od velikih, postojećih, košarkaških klubova, ali i neki novostvoreni oslonjeni na velike nogometne klubove i njihovu bazu navijača.

Ono što je zanimljivo jest da ta liga neće biti posve zatvorena kao što je sadašnji NBA, već da će prve sezone pravo nastupa imati finalisti Fibine Lige prvaka. A to je upravo natjecanje u kojem će participirati Cibona za koju nam je teško vjerovati da se može toliko pojačati pa da iskoristi takvu priliku.

Tako će Fibina Liga prvaka, odnosno njena završnica, predstavljati specijalni kvalifikacijski proces koji će se odvijati u svibnju i lipnju 2027. A BCL će, među ostalima, igrati i berlinska Alba, atenski AEK, španjolski Joventut, litavski Rytas, francuski Strasbourg, španjolska Unicaja pa bi se upravo između njih mogla isfiltrirati prva dva kluba koja će se kvalificirati u NBA Europe.
Ključne riječi
košarka nba

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Roko Badžim u Ciboni

Hrvatski reprezentativac za VL: Jesmo li svjesni da u sastavu imamo ponajboljeg centra na svijetu?

– Bilo je interesa i drugih, ali nijedna konkretna ponuda poput Cibonine. Ima plusova ta priča, nakon šest sezona bit ću u Hrvatskoj, skoro kod kuće pa smo obitelj i ja odlučili zajedno. Supruga i ja imamo 15-mjesečnu curicu, a drugo dijete trebali bismo dobiti u listopadu pa je i to bio jedan od razloga povratka u Hrvatsku. Poklopilo se i s Ciboninim stvaranjem neke nove priče s novim vlasnicima

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