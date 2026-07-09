Sjajni Hrvat karijeru je planirao završavati kod kuće, a onda se javio moćni europski klub

Marko Bijač, dugogodišnji prvi vratar hrvatske vaterpolske nacionalne vrste, pozdravlja odluku stručnog vodstva Hrvatskog vaterpolskog saveza da iskusniji reprezentativci budu pošteđeni nastupa na ovoljetnom finalu Svjetskog kupa u Sydneyu.

– Vjerujte, godi mi. U seniorsku reprezentaciju sam ušao 2010. i ovo je prvo ljeto da ću imati mjesec i pol slobodno. Baš mi treba odmor i da se svi zajedno resetiramo od velikih natjecanja koja smo imali proteklih godina kako bismo svježi dočekali iduće izazove. Osim toga, i obitelj me želi uz sebe. Imam sina od četiri i pol godine i idealno je da ovog ljeta propliva.

Poziv koji nije mogao odbiti

Stekao se dojam da ovaj 35-godišnji Dubrovčanin, koji je posljednje dvije sezone proveo u splitskom Jadranu, karijeru planira privoditi kraju u domaćim vodama. No onda je došao poziv od moćnog europskog kluba u kojem je već branio tri sezone.

– Nedostaje mi najviša razina klupskog vaterpola i borba za najviše europske trofeje. Otvorila se ta prilika i stvarno se veselim novom izazovu. Vjerujem da će to imati pozitivan utjecaj na moju karijeru i donijeti mi dodatnu motivaciju.

Budući da Marko ide u redove talijanskog prvaka Pro Recca, zacijelo je određenu ulogu u tom angažmanu odigrao i trener tog kluba Sandro Sukno, njegov nekadašnji suigrač. A s obzirom na to da je riječ o klubu koji je 11 puta bio prvak Europe i čak 38 puta prvak Italije, od takvog se giganta zacijelo stalno očekuju trofeji.

– Definitivno, i to ne samo pojedinačni, nego svi trofeji. Ambicije su visoke, ali upravo zato i atmosfera u klubu i oko njega nosi poseban naboj te dodatnu motivaciju. Meni je prvi put bilo iznimno ugodno i nadam se da će tako biti i sada. Tada mi je dvije sezone trener bio Ratko Rudić, a treću Gabi Hernandez, s kojim smo osvojili Ligu prvaka.

Njegov Jadran završio je na drugom mjestu u Prvenstvu Hrvatske.

– Mladost je, nesumnjivo, bila najjača u svim natjecanjima. Ono što ostaje kao mala žal jest činjenica da mi nismo bili na sto posto. Prvo u Kupu, u kojem nije bilo mene, a brzo smo dobili i dva crvena kartona, dok smo u finalu ostali bez Zovića doslovno na zagrijavanju za prvu utakmicu. Da smo bili svi zdravi, vjerojatno bismo bili konkurentniji, no Mladost je zasluženi prvak. Pobijedili su Jug s 2:0 i nas s 3:0.

Čubranić će biti oslonac reprezentacije

Na vratima Mladosti u toj finalnoj seriji bio je vratar koji se nameće i kao Bijačev nasljednik na vratima reprezentacije.

– Čubranić je fantastičan. Pokazao je ove sezone da je već sjajan vratar na visokoj razini i uvjeren sam da će u idućih desetak godina, možda i više, biti oslonac reprezentacije.

U čemu je tajna velikih hrvatskih vratara, još tamo od Stipanića i Kovačića pa preko Posinkovića, Školnekovića, Vićana, Pavića sve do Bijača?

– Sigurno postoji škola iz koje svakih nekoliko godina izađe novi kvalitetni vratar.

Dvojica takvih, Batoš i Bajurin, najavila su se i u sastavu svjetskih juniorskih prvaka (U-18).

– Nema velikog rezultata bez kvalitetnog vratara. Drago nam je što smo mi seniori u vrijeme njihova povratka bili u Zagrebu i ni trenutka nismo dvojili trebamo li otići u zračnu luku dočekati ih. Apsolutno su zaslužili da ih dođemo pozdraviti.