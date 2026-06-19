Žapci u posljednjoj četvrtini potopili jadranaše i izborili tri meč-lopte za naslov

Briljiravši u posljednjoj četvrtini, baš kao i u prvoj utakmici finalne serije u Zagrebu, vaterpolisti Mladosti izborili su na Zvončacu dvije meč-lopte. A prvu protiv branitelja naslova Jadrana imat će u Zagrebu 25. lipnja kada je na rasporedu treća utakmica finala doigravanja. I prva prilika za žapce da osvoje 11. naslov prvaka Hrvatske, prvi nakon 2021. godine.

Nakon što se u posljednjih osam minuta ušlo s 11:11, Zagrepčani u manje od šest minuta zabijaju šest pogodaka (17:11) a ne primaju niti jedan i rješavaju pitanje pobjednika.

Baš kao i uz Savu, i na Zvončacu je briljirao Marko Radulović, koji je opet postigao pet pogodaka. Srpski reprezentativac igra s velikim samopouzdanjem i dominira šuterski baš kao i Zvonimir Butić sa suparničke strane (šest pogodaka) kojeg nitko od suigrača golgeterski nije uspio pratiti. Doduše, jest crnogorski reprezentativac Dušan Matković zabio dva pogotka u prve tri minute no na tome je i ostao.

Jedan od mladostaških junaka bio je i mladi vratar Mauro Ivan Čubranić koji je zaustavio 13 šutova suparnika. Deset puta je dobro reagirao vratar Jadrana Marko Bijač ali on nije imao tako dobru podršku svoje obrane kao Čubranić.

U raznovrsnom napadu Mladosti, kod koje su se u strijelce upisala osmorica igrača, tri pogotka zabio je ljevoruki Ivan Nagaev a po dva su postigli Franko Lazić i Josip Vrlić dok su po jednom strijelci bili Matias Biljaka, Andrija Bašić i Luka Lončar. I ta napadačka širina zacijelo je i najveće zadovoljstvo trenera Hrvoja Hrestaka.

S druge pak strane njegov kolega Jure Marelja zacijelo ne može biti zadovoljan sa neefikasnom haubicom Marinićem Kragićem (šut 0-3) a suzdržan je bio i ponajbolji hrvatski vaterpolist Loren Fatović (šut 1-3).

Sve u svemu Mladost je u prve dvije utakmice opravdala status favorita koristeći svoju veću igračku širinu od velikog rivala koji očito energetski pada u posljednjoj dionici.